فيديو وصور: مُدرسة تُصمم وسائل تعليمية لخدمة اللغة الإنجليزية

فيديو: معلمة تبدع في فنون التعليم

خاص دنيا الوطن - أحلام عفانةأنجزت معلمة اللغة الإنجليزية بغزة سلوى المطير، معرضاً جمعت خلاله أفكارها وإبداعها المتمثلة بوسائل تعليمية حديثة، أثرت بها الساحة التربوية، وخدمت منهاج مادة اللغة الإنجليزية.كما سعت إلى تنظيم مهرجان لافتتاح هذا المعرض التربوي، الذي اشتمل على كافة أعمالها التعليمية، إلى جانب الأناشيد التي كتبتها من خلال تراكيب دروس اللغة الإنجليزية المعقدة كي تصبح مادة ممتعة وشيقة.