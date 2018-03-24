مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة





حصلنا على تحويلة الى مصر، ولكن احتاج اجراء العملية لمحمد في تركيا بناء على طلبي لوجود الاجهزة والمعدات اللازمة.





أناشد الرئيس محمود عباس والدكتور جواد عواد وزير الصحة الفلسطينية بالعمل على إصدار أوامرهما بتغيير التحويلة من مصر الى تركيا.





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رام الله - دنيا الوطنأنا المواطن محمد حرارة والد الطفل محمد البالغ من العمر خمس سنوات الذي يعاني من تليف في الكبد، ويحتاج الى زراعة كبد في أسرع وقت.