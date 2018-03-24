عربي

تفاصيل جديدة حول قصف إسرائيل للمفاعل النووي السوري

تفاصيل جديدة حول قصف إسرائيل للمفاعل النووي السوري
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تسألت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، عما إذا كان التأخير في اكتشاف المفاعل النووي السوري يعتبر بمثابة "فشل استخباراتي مدوٍِّ" لشعبة الاستخبارات العسكرية، كما وصفه رئيس الموساد السابق، تمير باردو، أم أن الاستخبارات عملت بشكل صحيح، عندما نجحت في جلب طرف الخيط الذي كشف عن البرنامج النووي السوري؟

وقالت (يديعوت): لقد اتضح بأنه منذ عام 2007 قدم مراقب الدولة تقريراً يتضمن من بين أمور أخرى، فحص قضية المخابرات المحيطة باكتشاف المفاعل السوري، وكان الاستنتاج واضحاً، أن المراقب وجد عيوباً خطيرة في عمل أجهزة المخابرات التي كانت مسؤولة عن التحذير من وجود المفاعل السوري، وحدد أن المقصود "مفاجأة استراتيجية".

وأضافت: لقد تم إعداد التقرير بعد أن تم في آذار/ مارس 2007، بعد وقت قصير من اكتشاف المفاعل، دخول قسم الأمن في مكتب مراقب الدولة إلى الصورة، وتعقب عملية صنع القرار في أجهزة المخابرات، وبعد العملية التي تم تنفيذها لتدمير المفاعل.

وتم عرض التقرير، الذي أحيط بالسرية المطلقة، على رئيس الحكومة آنذاك، إيهود أولمرت، وعدد صغير جداً من كبار الشخصيات الضالعين في الاستخبارات، وكانت ميزة تقرير المراقب تكمن في كتابته في الوقت الفعلي، بحيث إن البيانات التي عملت الاستخبارات وفقاً لها، كانت مطروحة، أيضاً، أمام مراقب الدولة.

ويبدو أن التقرير الجسيم للمراقب يتعارض مع التصريحات التي أدلى بها مؤخراً من كان رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية في حينه، الجنرال (احتياط) عاموس يدلين. 

 وبحسب يدلين، فإن المخابرات العسكرية كانت تدرك وجود نشاط نووي في سوريا قبل وقت طويل من كشف المفاعل، وأن من تسبب بفشل جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي (الموساد).

 وعلى النقيض من يدلين، ادعى رئيس الموساد السابق، تمير باردو، في حديث أدلى به، أن التأخير في اكتشاف المفاعل كان "فشلاً استخباراتيًا بحجم الفشل في حرب يوم الغفران".

فيديو: ما رسائل إسرائيل من الاعتراف بقصف المفاعل النووي السوري..

 

أخبار ذات صلة

فيديو وصور.. قتيل وأربعة إصابات في تفجير استهدف مدير أمن الاسكندرية

فيديو وصور.. قتيل وأربعة إصابات في تفجير استهدف مدير أمن الاسكندرية

ضاحي خلفان: زلزال مُدمر سيضرب إسرائيل عام 2020

ضاحي خلفان: زلزال مُدمر سيضرب إسرائيل عام 2020

محمد بن سلمان يكشف عن الخطط النووية للسعودية

محمد بن سلمان يكشف عن الخطط النووية للسعودية

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محور الشريجة

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محور الشريجة

بن سلمان: قرار نقل السفارة الأمريكية إلي القدس &#34;خطوة مؤلمة&#34;

بن سلمان: قرار نقل السفارة الأمريكية إلي القدس "خطوة مؤلمة"

السعودية تسعى لإعادة صياغة مناهجها الدراسية

السعودية تسعى لإعادة صياغة مناهجها الدراسية

تخوف إسرائيلي من وجود منشأة نووية جديدة في سوريا

تخوف إسرائيلي من وجود منشأة نووية جديدة في سوريا

الجبير: إيران اغتالت دبلوماسيين سعوديين ونفذت عمليات بالمملكة

الجبير: إيران اغتالت دبلوماسيين سعوديين ونفذت عمليات بالمملكة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز مصوراً ومراسلاً لتلفزيون فلسطين وفتاة جنوب الخليل

الاحتلال يحتجز مصوراً ومراسلاً لتلفزيون فلسطين وفتاة جنوب الخليل

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

الأسبوع الماضي.. شهيد فلسطيني ومقتل إسرائيلي و80 مواجهة

الأسبوع الماضي.. شهيد فلسطيني ومقتل إسرائيلي و80 مواجهة

تيسير خالد: لن نساوم قضيتنا الوطنية بمساعدات الشهداء والأسرى

تيسير خالد: لن نساوم قضيتنا الوطنية بمساعدات الشهداء والأسرى

الاحتلال يُصادر أراضٍ لمواطنين جنوب نابلس

الاحتلال يُصادر أراضٍ لمواطنين جنوب نابلس

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام على حدود غزة

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام على حدود غزة

فريدمان يشجع على الاستيطان باعتباره نهجا وفعل إيمان وأسلوب حياة

فريدمان يشجع على الاستيطان باعتباره نهجا وفعل إيمان وأسلوب حياة

وزارة الإعلام: غياب الفنانة البنا خسارة قاسية لفلسطين

وزارة الإعلام: غياب الفنانة البنا خسارة قاسية لفلسطين

منوعات

تغلبت على السرطان ثم غَلبها.. شاهد وصية ريم بنا لأولادها

تغلبت على السرطان ثم غَلبها.. شاهد وصية ريم بنا لأولادها

شاهد زوجة عابد فهد وكيف تتغزل فيه

شاهد زوجة عابد فهد وكيف تتغزل فيه

فيديو: ريهام سعيد من السجن إلى الشاشة

فيديو: ريهام سعيد من السجن إلى الشاشة

فيديو: فستانها عاري وقبّلت عريسها.. ضجة في الكويت بسبب زفاف بيبي عبدالمحسن

فيديو: فستانها عاري وقبّلت عريسها.. ضجة في الكويت بسبب زفاف بيبي عبدالمحسن

فيديو وصور: رَحَلت فنانة فلسطين الأولى.. وأمها تُرتّل &#34;رَحلت غزالتي البيضاء&#34;

فيديو وصور: رَحَلت فنانة فلسطين الأولى.. وأمها تُرتّل "رَحلت غزالتي البيضاء"

فيديو:ميادة الحناوي: زوجي أكبر غلطة بحياتي.. و&#34;غيرة الستات&#34; سبب ترحيلي من مصر

فيديو:ميادة الحناوي: زوجي أكبر غلطة بحياتي.. و"غيرة الستات" سبب ترحيلي من مصر

هل طلق الملك محمد السادس الأميرة سلمى؟

هل طلق الملك محمد السادس الأميرة سلمى؟

فيديو: رولا سعد تكشف سبب كرهها لأمها

فيديو: رولا سعد تكشف سبب كرهها لأمها

ما حقيقة تسريب صورة لميغان ماركل وهي عارية الصدر؟

ما حقيقة تسريب صورة لميغان ماركل وهي عارية الصدر؟

ممثلة اباحية ثالثة تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها

ممثلة اباحية ثالثة تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها

عربي

ضاحي خلفان: زلزال مُدمر سيضرب إسرائيل عام 2020

ضاحي خلفان: زلزال مُدمر سيضرب إسرائيل عام 2020

محمد بن سلمان يكشف عن الخطط النووية للسعودية

محمد بن سلمان يكشف عن الخطط النووية للسعودية

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محور الشريجة

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محور الشريجة