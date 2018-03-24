دولي

إسرائيل تعيد النظر في قضايا اللاجئين الإريتريين

إسرائيل تعيد النظر في قضايا اللاجئين الإريتريين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات الإسرائيلية، إنها ستعيد النظر في جميع حالات المواطنين الإريتريين، الذين تم رفض طلبهم للجوء، والمعتقلين في سجن (سهرونيم).

وقالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه بعد قرار محكمة الاستئناف بالقدس، في الشهر الماضي، بأن الفرار من الجيش الإريتري، يمكن أن يكون سبباً لمنح اللجوء، أمرت نائب المستشار القانوني للحكومة، دينا زيلبر، سلطة السكان والهجرة بالإفراج الفوري عن أي شخص كهذا.

واتخذ القرار بموافقة المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت، في حين بدأت ما تسمى بـ"سلطة السكان والهجرة" في إسرائيل، بمراجعة الطلبات مرة أخرى، ومن المفترض أن يكتمل العمل في غضون أسبوع - حتى يوم الخميس المقبل.

 وسيتم إطلاق سراح ملتمسي اللجوء المناسبين من (سهرونيم)، الذي يضم 280 معتقلاً، ويتعلق القرار بالإفراج الفوري من السجن فقط، ولا يتعلق باستمرار معالجة طلبات من سيطلق سراحهم، ولا يتعلق القرار بآلاف الإريتريين، الذين تم رفض طلباتهم لهذا السبب وغير معتقلين في (سهرونيم).

وتم استجواب قسم من هؤلاء، وسيطالبون بمغادرة البلاد، حتى مطلع نيسان/ أبريل المقبل، عند رفض تجديد طلبات اللجوء.

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