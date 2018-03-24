شؤون فلسطينية

الأسبوع الماضي.. شهيد فلسطيني ومقتل إسرائيلي و80 مواجهة

الأسبوع الماضي.. شهيد فلسطيني ومقتل إسرائيلي و80 مواجهة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي من انتفاضة القدس، استشهاد شاب فلسطيني، إثر تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة، أدت إلى مقتل رجل أمن إسرائيلي، وإصابة ثلاثة آخرين، فيما أحصيت 80 مواجهة في مختلف مناطق الضفة الغربية وغزة والداخل المحتل، أصيب خلالها 44 فلسطينياً بجراح مختلفة.

وشهد أمس الجمعة إصابة 26 فلسطينياً بالرصاص الحي والمطاطي وعشرات حالات الاختناق، كما أصيب جندي إسرائيلي بالحجارة في مواجهات بلدة تقوع ببيت لحم، ورصدت 20 مواجهة في الضفة الغربية وغزة، ألقى خلالها شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على منطقة راس خميس.

ويوم الخميس ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة ضد أهداف لقوات الاحتلال في منطقة عزون، وذلك ضمن عشرة مواجهات في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وشهد الأربعاء إصابة عشرة فلسطينيين بالرصاص المطاطي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، أحصيت خلالها 12 مواجهة، ألقى خلالها شبان فلسطينيون زجاجات حارقة في محيط مستوطنة (جبعوت)، وعزون وبيت أمر والطور.

وفي منتصف الأسبوع، أصيب خمسة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات في الضفة وغزة، كما فجر مواطنون عبوة ناسفة في منطقة أبو ديس، وألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة ضد أهداف للاحتلال في سلوان ومحيط مستوطنة (كرمي تسور)، وسجلت 11 مواجهة في أنحاء الضفة المحتلة.

ويوم الاثنين، أصيب فلسطينيان اثنان بالرصاص الحي، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق، وذلك خلال عشر مواجهات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة.

إلى ذلك، سجل يوم الأحد مقتل حارس أمن إسرائيلي في عملية طعن نفذها الشاب ماهر بني فضل (28 عاماً) من بلدة عقربا قضاء نابلس، حيث ارتقى بعدها عقب إطلاق النار عليه، كما أصيب مستوطنون إسرائيليون بالحجارة قرب مستوطنة (كوخاف هشاحر) برام الله، وبلدة حوسان ببيت لحم، وألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة ضد أهداف إسرائيلية قرب مخيم الدهيشة والبلدة القديمة في القدس، وذلك خلال سبع مواجهات.

وأما السبت، فقد أصيب شاب فلسطيني، إثر قصف قوات الاحتلال لهدف في غزة، ورُصدت عشر المواجهات، ألقى خلالها شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على مستوطنتي (جلعاد)، و(كرمي تسور).

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