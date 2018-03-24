كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع متظاهري مسيرة العودة بغزة؟

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (إسرائيل هيوم) العبرية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستعد لقصف المتظاهرين في قطاع غزة بقنابل الغاز قبل وصولهم للشريط الحدودي عن طريق طائرات مروحية.وأوضحت الصحيفة، أن رئيس هيئة الأركان الجنرال غادي ايزنكوت وصل، الخميس الماضي، لمنطقة غلاف غزة، والتقى مع القيادة الرفيعة تمهيداً للمسيرة التي دعت حركة حماس إلى القيام بها باتجاه الشريط الحدودي في الأسبوع المقبل عشية عيد الفصح اليهودي.ووفقاً للصحيفة، تستعد قيادة الجنوب منذ عدة أيام لهذه المسيرة، وفي هذا الإطار تم إقامة سواتر ترابية قرب السياج، وتقوم الجرافات العسكرية بحفر قنوات في المكان كي لا يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى السياج الذي يقام هناك، كما سيتم إنشاء مواقع للقناصة، وإغلاق الحدود بواسطة آليات هندسية، وتفعيل مروحيات لرش الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين داخل القطاع، وعدم انتظار وصولهم إلى السياج الحدودي، وتم أمر الجنود بإنهاء الحادث مع أقل عدد ممكن من القتلى الفلسطينيين.ومن المقرر، أن تجري في منتصف أيار/مايو المقبل، بالتزامن مع يوم استقلال إسرائيل وذكرى النكبة مسيرة حاشدة على الحدود، تخشى إسرائيل أن تتدهور إلى مواجهات عنيفة.وقال وزير التعليم نفتالي بينت، إن "المفتاح في هذا الموضوع هو منع اجتياز السياج بكل ثمن، ومن جانب آخر الامتناع عن الإصابات المفرطة في الأرواح، وأنا أعتمد على رئيس الأركان بأنه سيتصرف في هذا الموضوع".