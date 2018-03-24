زعيمة (ميرتس) الجديدة تهاجم حزب العمل الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنفازت النائب الإسرائيلي النائب تمار زاندبرغ، برئاسة حزب (ميرتس)، بعد حصولها على 71% من أصوات الناخبين.وتغلبت زاندبرغ على آبي بوسكيلا، المدير العام لحركة (سلام الآن)، سابقاً، وستستبدل زهافا غلؤون في المنصب، في حين وصلت نسبة التصويت في (ميرتس) إلى 53.6% من بين 31.602 عضو، حيث جرت الانتخابات في 103 صناديق في إسرائيل.وقالت زاندبرغ بعد إعلان النتائج: "في الأشهر الأخيرة عدنا إلى الثقة بأنفسنا.. عدنا لنشكل بديلاً، فمنذ صباح الغد، ستقود حزبنا ثورة، وسوف نهجم على الجمهور الإسرائيلي".وقالت عن منافسها آبي بوسكيلا: "لقد قدمنا مساهمة للاسم الجيد لميرتس، منذ الليلة نحن معسكر واحد.. أنا اعتبره جزءاً لا يتجزأ من التجديد في الحزب".وأضافت أن حزبها لا يعاني من الملل، ميرتس تعود وبشكل كبير، وهي على وشك اقتحام مقدمة المسرح السياسي، وستقود قوة يسارية قوية على كل حلبة، وستكون جزءًا من الثورة التي تريدها إسرائيل بشدة، وسنكسر أنماط السياسة الإسرائيلية التي دفعتنا إلى الزاوية، وشرحت بأن الجمهور ليس معنا، أقول لكل من يعتقد أن الاحتلال يشكل تهديداً للمجتمع الإسرائيلي: أنتم لستم أقلية، نحن الأغلبية في المجتمع الإسرائيلي."وهاجمت زاندبرغ حزب العمل واتهمته بالتملق لليمين، وقالت: "لم يكن السفينة الأم لليسار منذ فترة طويلة، فهو متعرج وفقد البوصلة، حان الوقت لوقف السياسة المخادعة، وقف الانحناء والاعتذار، أدعو كل المصوتين لحزب العمل للانضمام إلينا، نحن سنقود الكتلة اليسارية".ودعت أعضاء الكنيست في (المعسكر الصهيوني) و(يوجد مستقبل)، الذين يتماثلون مع المواقف اليسارية للانضمام إلى (ميرتس).وكانت زاندبرغ قد صرحت في الشهر الماضي، لصحيفة (هآرتس)، أنها لن ترفض الجلوس في حكومة واحدة مع رئيس (يسرائيل بيتينو) أفيغدور ليبرمان.وأوضحت: "إذا حصلنا على عدد أكبر من المقاعد ودعينا قبله إلى الائتلاف، فلن نملك حق رفضه، لن يتواصل الرفض لأي أحد، الائتلاف الذي سنكون عضوا فيه ستكون له خطوط عريضة متأثرة بموقفنا، من سيوافق على التوقيع عليها، ليس مرفوضاً، عندما تمشط ميرتس كل اللاعبين السياسيين بمشط من حديد وتوقفهم أمام اختبارات لا متناهية، فإنها هي التي ستبقى خارج الدائرة".يشار إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة، التي أجريت قبل الحديث عن تبكير موعد الانتخابات، منحت (ميرتس) بين 7 و9 مقاعد.