فيديو: رسالة أصحاب بسطات كورنيش بحر غزة للبلدية

عدسىة "دنيا الوطن" رصدت رسائل أصحاب تلك البسطات

خاص دنيا الوطن- عبد الله أبو حشيشاشتكى عدد من أصحاب البسطات المتنقلة، على كورنيش البحر في منطقة الشيخ عجلين، جنوب مدينة غزة من ملاحقة البلدية لبسطاتهم ومصادرتها، لأسباب غير مقنعة بالنسبة للعمال.وقال أصحاب البسطات: إن البلدية تلاحقهم بحجة استغلال أماكنهم في وضع كراسي وطاولات للاستراحة دون إذن مسبق من البلدية، علماً أن أصحابها لا يؤجروا الطاولات من أجل الاستثمار؛ إنما لإيجاد مكان يجلس به المواطن عندما يريد احتساء مشروبه.