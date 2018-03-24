شؤون فلسطينية

فيديو: رسالة أصحاب بسطات كورنيش بحر غزة للبلدية

فيديو: رسالة أصحاب بسطات كورنيش بحر غزة للبلدية
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن- عبد الله أبو حشيش
اشتكى عدد من أصحاب البسطات المتنقلة، على كورنيش البحر في منطقة الشيخ عجلين، جنوب مدينة غزة من ملاحقة البلدية لبسطاتهم ومصادرتها، لأسباب غير مقنعة بالنسبة للعمال.

وقال أصحاب البسطات: إن البلدية تلاحقهم بحجة استغلال أماكنهم في وضع كراسي وطاولات للاستراحة دون إذن مسبق من البلدية، علماً أن أصحابها لا يؤجروا الطاولات من أجل الاستثمار؛ إنما لإيجاد مكان يجلس به المواطن عندما يريد احتساء مشروبه.

عدسىة "دنيا الوطن" رصدت رسائل أصحاب تلك البسطات
 

أخبار ذات صلة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس وزير الصحة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس وزير الصحة

الأسبوع الماضي.. شهيد فلسطيني ومقتل إسرائيلي و80 مواجهة

الأسبوع الماضي.. شهيد فلسطيني ومقتل إسرائيلي و80 مواجهة

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع متظاهري مسيرة العودة بغزة؟

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع متظاهري مسيرة العودة بغزة؟

تيسير خالد: لن نساوم قضيتنا الوطنية بمساعدات الشهداء والأسرى

تيسير خالد: لن نساوم قضيتنا الوطنية بمساعدات الشهداء والأسرى

الاحتلال يُصادر أراضٍ لمواطنين جنوب نابلس

الاحتلال يُصادر أراضٍ لمواطنين جنوب نابلس

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام على حدود غزة

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام على حدود غزة

فريدمان يشجع على الاستيطان باعتباره نهجا وفعل إيمان وأسلوب حياة

فريدمان يشجع على الاستيطان باعتباره نهجا وفعل إيمان وأسلوب حياة

وزارة الإعلام: غياب الفنانة البنا خسارة قاسية لفلسطين

وزارة الإعلام: غياب الفنانة البنا خسارة قاسية لفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس وزير الصحة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس وزير الصحة

الأسبوع الماضي.. شهيد فلسطيني ومقتل إسرائيلي و80 مواجهة

الأسبوع الماضي.. شهيد فلسطيني ومقتل إسرائيلي و80 مواجهة

تيسير خالد: لن نساوم قضيتنا الوطنية بمساعدات الشهداء والأسرى

تيسير خالد: لن نساوم قضيتنا الوطنية بمساعدات الشهداء والأسرى

الاحتلال يُصادر أراضٍ لمواطنين جنوب نابلس

الاحتلال يُصادر أراضٍ لمواطنين جنوب نابلس

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام على حدود غزة

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام على حدود غزة

فريدمان يشجع على الاستيطان باعتباره نهجا وفعل إيمان وأسلوب حياة

فريدمان يشجع على الاستيطان باعتباره نهجا وفعل إيمان وأسلوب حياة

وزارة الإعلام: غياب الفنانة البنا خسارة قاسية لفلسطين

وزارة الإعلام: غياب الفنانة البنا خسارة قاسية لفلسطين

اليوم: انخفاض على درجات الحرارة والاثنين أجواء حارة وجافة

اليوم: انخفاض على درجات الحرارة والاثنين أجواء حارة وجافة

منوعات

فيديو: ريهام سعيد من السجن إلى الشاشة

فيديو: ريهام سعيد من السجن إلى الشاشة

فيديو: فستانها عاري وقبّلت عريسها.. ضجة في الكويت بسبب زفاف بيبي عبدالمحسن

فيديو: فستانها عاري وقبّلت عريسها.. ضجة في الكويت بسبب زفاف بيبي عبدالمحسن

فيديو وصور: رَحَلت فنانة فلسطين الأولى.. وأمها تُرتّل &#34;رَحلت غزالتي البيضاء&#34;

فيديو وصور: رَحَلت فنانة فلسطين الأولى.. وأمها تُرتّل "رَحلت غزالتي البيضاء"

فيديو:ميادة الحناوي: زوجي أكبر غلطة بحياتي.. و&#34;غيرة الستات&#34; سبب ترحيلي من مصر

فيديو:ميادة الحناوي: زوجي أكبر غلطة بحياتي.. و"غيرة الستات" سبب ترحيلي من مصر

هل طلق الملك محمد السادس الأميرة سلمى؟

هل طلق الملك محمد السادس الأميرة سلمى؟

فيديو: رولا سعد تكشف سبب كرهها لأمها

فيديو: رولا سعد تكشف سبب كرهها لأمها

ما حقيقة تسريب صورة لميغان ماركل وهي عارية الصدر؟

ما حقيقة تسريب صورة لميغان ماركل وهي عارية الصدر؟

ممثلة اباحية ثالثة تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها

ممثلة اباحية ثالثة تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها

فيديو: إيهاب توفيق يبكي ويترك الأستوديو أثناء الحديث عن مرض أولاده

فيديو: إيهاب توفيق يبكي ويترك الأستوديو أثناء الحديث عن مرض أولاده

فيديو: أول ظهور للنجمة المعتزلة نورا.. شاهد وزنها

فيديو: أول ظهور للنجمة المعتزلة نورا.. شاهد وزنها

عربي

ضاحي خلفان: زلزال مُدمر سيضرب إسرائيل عام 2020

ضاحي خلفان: زلزال مُدمر سيضرب إسرائيل عام 2020

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محور الشريجة

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محور الشريجة

بن سلمان: قرار نقل السفارة الأمريكية إلي القدس &#34;خطوة مؤلمة&#34;

بن سلمان: قرار نقل السفارة الأمريكية إلي القدس "خطوة مؤلمة"

السعودية تسعى لإعادة صياغة مناهجها الدراسية

السعودية تسعى لإعادة صياغة مناهجها الدراسية