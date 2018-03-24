ضاحي خلفان: زلزال مُدمر سيضرب إسرائيل عام 2020

رام الله - دنيا الوطنقال نائب قائد شرطة دبي سابقاً، ضاحي خلفان: إن زلزالاً مدمراً سيضرب إسرائيل عام 2020.وأضاف خلفان، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنه في عام "2020 سيضرب إسرائيل زلزال مدمر، هذا والله أعلم".وأثارت التغريدة موجة سخرية في (تويتر)، لاسيما أن الأخير عرف بتغريداته المتناقضة تجاه إسرائيل، إذ يمتدحها تارة، ويدعو للسلام معها، ويهاجمها بشدة في تغريدات أخرى.