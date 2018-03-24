الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة، تجاه المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق حدودية لقطاع غزة.وقد أطلقت الأبراج العسكرية، وقوات راجلة على الحدود، النار بشكل مكثف تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شمال شرقي منطقة ملكة، وإلى الجنوب من مخيم البريج وسط قطاع غزة، ومنطقة موقع 16 شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).