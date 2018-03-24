وزارة الإعلام: غياب الفنانة البنا خسارة قاسية لفلسطين



وأكدت الوزارة أن البنا، التي قاومت وجعها المر طوال الأعوام التسعة الماضية، واعتبرته لا يقل بشاعة عن الاحتلال الإسرائيلي، وظلت تخطط لمشاريعها الفنية، ستظل تنقل رسالة إصرار وأمل لأبناء شعبنا.



واعتبرت الوزارة غياب ابنة الجليل والملهمة لفلسطين والحرية، خسارة قاسية لفلسطين: الفن، والثقافة، والإصرار، والتحدي، والأمل المستدام.



وأكدت أن إبداعات "يا أمّي"، و"الحلم"، و"قمر أبو ليلة"، و"مكاغاة"، و"وحدها بتبقى القدس"، و" المذود"، و"تهاليل من محور الشر"، و"مرايا الروح"، و"لم تكن تلك حكايتي"، و "مواسم البنفسج"، و"نوّار نيسان"، و"صرخة من القدس"، و"تجلّيات الوَجْد والثورة"، وغيرها هي التعبير عن وجدان الشعب، وستظل التهاليل التراثيّة الفلسطينيّة التي التصقت باسمها وفية لها، ومرددة لسيرتها الطيبة في كل فضاء.

رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الإعلام فنانة فلسطين الأولى وأديبتها ريم البنا، التي عبّرت باقتدار عن الأحلام الوطنية والإنسانية، ونقلت الوجع والقهر الفلسطيني، وساندت كل مقهوري الأرض، ونذرت نفسها من أجل الحرية.