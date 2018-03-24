شؤون فلسطينية

وزارة الإعلام: غياب الفنانة البنا خسارة قاسية لفلسطين

وزارة الإعلام: غياب الفنانة البنا خسارة قاسية لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
نعت وزارة الإعلام فنانة فلسطين الأولى وأديبتها ريم البنا، التي عبّرت باقتدار عن الأحلام الوطنية والإنسانية، ونقلت الوجع والقهر الفلسطيني، وساندت كل مقهوري الأرض، ونذرت نفسها من أجل الحرية.

وأكدت الوزارة أن البنا، التي قاومت وجعها المر طوال الأعوام التسعة الماضية، واعتبرته لا يقل بشاعة عن الاحتلال الإسرائيلي، وظلت تخطط لمشاريعها الفنية، ستظل تنقل رسالة إصرار وأمل لأبناء شعبنا.

واعتبرت الوزارة  غياب ابنة الجليل والملهمة لفلسطين والحرية، خسارة قاسية لفلسطين: الفن، والثقافة، والإصرار، والتحدي، والأمل المستدام.

وأكدت أن إبداعات "يا أمّي"، و"الحلم"، و"قمر أبو ليلة"، و"مكاغاة"، و"وحدها بتبقى القدس"، و" المذود"، و"تهاليل من محور الشر"، و"مرايا الروح"، و"لم تكن تلك حكايتي"، و "مواسم البنفسج"، و"نوّار نيسان"، و"صرخة من القدس"، و"تجلّيات الوَجْد والثورة"، وغيرها  هي  التعبير عن وجدان الشعب، وستظل التهاليل التراثيّة الفلسطينيّة التي التصقت باسمها وفية لها، ومرددة لسيرتها الطيبة في كل فضاء.

أخبار ذات صلة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس وزير الصحة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس وزير الصحة

الأسبوع الماضي.. شهيد فلسطيني ومقتل إسرائيلي و80 مواجهة

الأسبوع الماضي.. شهيد فلسطيني ومقتل إسرائيلي و80 مواجهة

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع متظاهري مسيرة العودة بغزة؟

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع متظاهري مسيرة العودة بغزة؟

تيسير خالد: لن نساوم قضيتنا الوطنية بمساعدات الشهداء والأسرى

تيسير خالد: لن نساوم قضيتنا الوطنية بمساعدات الشهداء والأسرى

فيديو: رسالة أصحاب بسطات كورنيش بحر غزة للبلدية

فيديو: رسالة أصحاب بسطات كورنيش بحر غزة للبلدية

الاحتلال يُصادر أراضٍ لمواطنين جنوب نابلس

الاحتلال يُصادر أراضٍ لمواطنين جنوب نابلس

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام على حدود غزة

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام على حدود غزة

فريدمان يشجع على الاستيطان باعتباره نهجا وفعل إيمان وأسلوب حياة

فريدمان يشجع على الاستيطان باعتباره نهجا وفعل إيمان وأسلوب حياة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس وزير الصحة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس وزير الصحة

الأسبوع الماضي.. شهيد فلسطيني ومقتل إسرائيلي و80 مواجهة

الأسبوع الماضي.. شهيد فلسطيني ومقتل إسرائيلي و80 مواجهة

تيسير خالد: لن نساوم قضيتنا الوطنية بمساعدات الشهداء والأسرى

تيسير خالد: لن نساوم قضيتنا الوطنية بمساعدات الشهداء والأسرى

الاحتلال يُصادر أراضٍ لمواطنين جنوب نابلس

الاحتلال يُصادر أراضٍ لمواطنين جنوب نابلس

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام على حدود غزة

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام على حدود غزة

فريدمان يشجع على الاستيطان باعتباره نهجا وفعل إيمان وأسلوب حياة

فريدمان يشجع على الاستيطان باعتباره نهجا وفعل إيمان وأسلوب حياة

وزارة الإعلام: غياب الفنانة البنا خسارة قاسية لفلسطين

وزارة الإعلام: غياب الفنانة البنا خسارة قاسية لفلسطين

اليوم: انخفاض على درجات الحرارة والاثنين أجواء حارة وجافة

اليوم: انخفاض على درجات الحرارة والاثنين أجواء حارة وجافة

منوعات

فيديو: ريهام سعيد من السجن إلى الشاشة

فيديو: ريهام سعيد من السجن إلى الشاشة

فيديو: فستانها عاري وقبّلت عريسها.. ضجة في الكويت بسبب زفاف بيبي عبدالمحسن

فيديو: فستانها عاري وقبّلت عريسها.. ضجة في الكويت بسبب زفاف بيبي عبدالمحسن

فيديو وصور: رَحَلت فنانة فلسطين الأولى.. وأمها تُرتّل &#34;رَحلت غزالتي البيضاء&#34;

فيديو وصور: رَحَلت فنانة فلسطين الأولى.. وأمها تُرتّل "رَحلت غزالتي البيضاء"

فيديو:ميادة الحناوي: زوجي أكبر غلطة بحياتي.. و&#34;غيرة الستات&#34; سبب ترحيلي من مصر

فيديو:ميادة الحناوي: زوجي أكبر غلطة بحياتي.. و"غيرة الستات" سبب ترحيلي من مصر

هل طلق الملك محمد السادس الأميرة سلمى؟

هل طلق الملك محمد السادس الأميرة سلمى؟

فيديو: رولا سعد تكشف سبب كرهها لأمها

فيديو: رولا سعد تكشف سبب كرهها لأمها

ما حقيقة تسريب صورة لميغان ماركل وهي عارية الصدر؟

ما حقيقة تسريب صورة لميغان ماركل وهي عارية الصدر؟

ممثلة اباحية ثالثة تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها

ممثلة اباحية ثالثة تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها

فيديو: إيهاب توفيق يبكي ويترك الأستوديو أثناء الحديث عن مرض أولاده

فيديو: إيهاب توفيق يبكي ويترك الأستوديو أثناء الحديث عن مرض أولاده

فيديو: أول ظهور للنجمة المعتزلة نورا.. شاهد وزنها

فيديو: أول ظهور للنجمة المعتزلة نورا.. شاهد وزنها

عربي

ضاحي خلفان: زلزال مُدمر سيضرب إسرائيل عام 2020

ضاحي خلفان: زلزال مُدمر سيضرب إسرائيل عام 2020

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محور الشريجة

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محور الشريجة

بن سلمان: قرار نقل السفارة الأمريكية إلي القدس &#34;خطوة مؤلمة&#34;

بن سلمان: قرار نقل السفارة الأمريكية إلي القدس "خطوة مؤلمة"

السعودية تسعى لإعادة صياغة مناهجها الدراسية

السعودية تسعى لإعادة صياغة مناهجها الدراسية