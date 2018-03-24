فيديو: الشتاء يعود مجدداً إلى رام الله

خاص دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة الشتاء مجدداً إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، والتي شهدت اليوم السبت، تساقطاً خفيفاً للأمطار.وتواجه البلاد، اليوم السبت، انخفاضاً في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تصل البلاد موجة حر شديدة الاثنين المقبل.