مسؤول إسرائيلي: لن ندفع تعويضات لـ (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، إن بلاده ترفض دفع التعويضات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، مقابل استهدافها للمدارس والمنشآت خلال حرب 2014، مطالباً حركة حماس "بالإلتزام بدفع هذه التعويضات".ونقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، عن السفير الإسرائيلي قوله: "إسرائيل عملت على الدفاع عن مواطنيها، وعلى أونروا مطالبة حماس بدفع التعويضات".وطالبت الأمانة العامة للأمم المتحدة (أونروا)، الحكومة الإسرائيلية بدفع تعويضات على الأضرار التي تسببت بها، جراء قيام قواتها بقصف مدارس أونروا خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف العام 2014.ورفض السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة هذا الطلب، زاعماً أن "حماس استخدمت هذه المدارس لإطلاق الصواريخ".