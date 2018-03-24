فيديو: مقتل 13 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة جنوب أفغانستان

لقي 13 شخصاً على الأقل مصرعهم أمس الجمعة، فيما أصيب 45 بجروح، في هجوم بقنبلة وقع بمدينة لشكر كاه، مركز ولاية هلمند جنوبي أفغانستان، بحسب ما أفادت به الإدارة المحلية.





من جانبه، أوضح سلام أفغان المتحدث باسم شرطة الولاية، أن سيارة مفخخة، انفجرت قرب مدخل ملعب في المدينة، قائلاً: "إن الهجوم خلف 10 قتلى و35 جريحا على الأقل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



فيما تحدثت منظمة إغاثية إيطالية غير حكومية تعمل في المنطقة عن أربعة قتلى و35 جريحاً جراء الانفجار.



ووفقاً للشرطة، فقد وقع الانفجار حينما كان المتفرجون يغادرون الملعب بعد انتهاء النزال.



وقال عمر زواق المتحدث باسم حاكم الولاية: "إن الحديث يدور عن هجوم، موضحاً أن منفذه تم رصده من قبل الشرطة عندما حاول الدخول إلى الملعب، لكنه استطاع تفجير سيارته المفخخة".



وبحسب شهود فإن نزالات المصارعة كانت جزءاً من الاحتفالات بمناسبة حلول رأس السنة الفارسية (نوروز)، العيد الذي يعتبر البعض إحياءه مخالفاً للإسلام.



ودان الرئيس الأفغاني أشرف غني، في بيان، الهجوم الذي استهدف "أناسا أبرياء".



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم فور وقوعه.







فيديو: انفجار سيارة مفخخة في أفغانستان







رام الله - دنيا الوطن