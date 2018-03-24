السلطات الفرنسية تعتقل امرأة على علاقة بمنفذ عملية احتجاز الرهائن

رام الله - دنيا الوطنأعلن المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان مساء أمس الجمعة، عن اعتقال شخص على علاقة بمنفذ الهجوم المسلح بجنوب فرنسا.وأفادت وكالة (رويترز) للأنباء، بأن الشرطة الفرنسية، اعتقلت امرأة على علاقة برضوان لقديم، منفذ عملية احتجاز الرهائن، الذي قتل ثلاثة أشخاص وأصاب 16 آخرين.هذا وتمكنت القوات الخاصة الفرنسية من تصفية منفذ عملية احتجاز الرهائن في منطقة تريب قرب مدينة كاركاسون جنوب غرب فرنسا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقد تبنى تنظيم الدولة هجمات كاركاسون، التي نفذها رضوان لقديم، (مغربي الجنسية)، جنوب فرنسا.وصرح وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، إثر انتهاء العملية الأمنية، أن منفذ الهجوم كاركاسون تحرك بمفرده، مشيراً إلى أنه كان معروفاً للسلطات بجرائم صغيرة.من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الهجوم الذي هز منطقة تريب قرب مدينة كاركاسون جنوب غرب فرنسا، ناجم عن "الإرهاب" وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى و16 جريحاً.وأضاف ماكرون: "إن جهاز الأمن الفرنسي يدرس حالياً ادعاء تنظيم الدولة أنه يتبنى الهجوم في كاركاسون".وأشاد ماكرون بـ"مهنية وشجاعة قوات الأمن" خلال تعاملها مع الهجوم، لا سيما "التصرفات البطولية" للضابط في القوات الخاصة، الذي سلم نفسه للمهاجم مقابل الإفراج عن الرهائن المدنيين.