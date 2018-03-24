لليوم الثاني.. فتح معبر رفح استثنائياً للمسافرين والحالات الإنسانية

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تفتح السلطات المصرية، اليوم السبت، معبر رفح البري للمسافرين والحالات الإنسانية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.وغادرت أمس الجمعة، سبع حافلات تقل مسافرين من الحالات الإنسانية، من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في اليوم الأول من فتح المعبر استثنائياً.وقالت إدارة معبر رفح، في إحصائية لها، إن سبع حافلات تقل "676" مواطناً، غادرت القطاع عبر المعبر أمس الجمعة.وكانت السلطات المصرية، فتحت معبر رفح البري اليوم، ولمدة يومين بالاتجاهين، من أجل سفر الحالات الإنسانية والعالقين.