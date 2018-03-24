مردخاي يزعم: مشكلتنا مع حماس وليست مع الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنزعم منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، الجنرال، يؤاف مردخاي، أن إسرائيل ليست لديها مشكلة مع الشعب الفلسطيني، بل مع حركة حماس، متهماً الحركة باحتلال قطاع غزة.وقال مردخاي، وفق ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن "المظاهرات التي تصفها حماس بالعودة هي مظاهرات الفوضى"، مدعياً أن حماس تستثمر في الأنفاق والصواريخ بدلاً من الاستثمار في التعليم والصحة، على حد وصفه.وأضاف: "يجب أن يكون في غزة حكم مستقر، يعمل لصالح الشعب وليس من أجل ما وصفه العنف"، وفق تعبيره.