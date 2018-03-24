شؤون فلسطينية

اليوم: انخفاض على درجات الحرارة والاثنين أجواء حارة وجافة

اليوم: انخفاض على درجات الحرارة والاثنين أجواء حارة وجافة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأحد 2018/03/25: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/03/26: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية الى  جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/03/27: يستمر الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 18-8 20-11 27-16 بيت لحم 18-8 20-11 27-16
رام الله والبيرة 17-7 19-10 26-15 طولكرم 20-12 22-14 29-18
نابلس 19-9 21-12 28-17 قلقيلية 20-12 22-14 29-18
جنين 20-10 23-12 30-15 سلفيت 18-8 20-11 27-16
طوباس 20-10 23-12 30-15 روابي 20-8 21-11 28-16
الخليل 17-7 19-10 26-15 غزه 19-14 21-16 26-17
أريحا 26-14 27-16 33-19 خانيونس 19-14 21-16 26-17
الأغوار الشمالية 24-12 25-14 31-17 رفح 20-13 22-15 27-18
والله تعالى أعلم

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