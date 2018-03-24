مستشار ترامب الجديد يدعو لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون، إنه يتوجب على ترامب أن يصر خلال أي اجتماع مع زعيم كوريا الشمالية على التركيز بشكل مباشر على كيفية التخلص من برنامج الأسلحة النووية لبيونغ يانغ في أسرع وقت ممكن.وأوضح بولتون، أن المناقشات في القمة المقترحة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يجب أن تكون على غرار تلك المناقشات التي أدت إلى شحن مكونات البرنامج النووي الليبي إلى الولايات المتحدة في 2004، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.وأضاف: "دعونا نجري هذه المحادثات بحلول أيار/ مايو أو حتى قبل ذلك ودعونا نرى مدى جدية كوريا الشمالية، وإذا لم يكونوا على استعداد لإجراء هذا النوع من النقاش الجاد، فسيكون بالفعل اجتماعاً قصيراً للغاية".ويعتقد بولتون، أن كوريا الشمالية استخدمت المفاوضات في الماضي للتغطية على تطويرها لأسلحة نووية، وأنه كان متشككاً في نواياها.وحذر كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة التي استأنفت المحادثات مع كوريا الشمالية هذا العام، قائلاً: "ينبغي أن تتوخى الحذر قبل الاتفاق على أي شيء مع بيونغ يانغ".وتابع: "إذا كان سيعقد هذا الاجتماع، فينبغي أن نصر على أن يكون مماثلاً لمناقشات جرت مع ليبيا قبل 13 أو 14 عاماً".