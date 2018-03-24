مجلس الأمن القومي الأمريكي يطالب ترامب بطرد دبلوماسيي روسيا

رام الله - دنيا الوطنأوصى مجلس الأمن القومي الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، بطرد الدبلوماسيين الروس على خلفية تسمم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال، بمدينة سالزبوري البريطانية في الرابع من الشهر الجاري.ووفق ما أوردت شبكة (سي- إن- إن) الإخبارية، نقلاً عن مصدر لم تسمه، فقد أوصى أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي، من بين توصيات أخرى، الرئيس ترامب، "بطرد الدبلوماسيين الروس".ووفقاً للقناة التلفزيونية، أشار المصدر إلى أن الرئيس الأمريكي يدرس التوصيات، "وسيتم اتخاذ القرار في أقرب وقت"، فيما لم يتم الإعلان عن التوصيات الأخرى التي تم تقديمها، فضلاً عن موقف ترامب بشأن هذه القضية في الوقت الحالي.يذكر أن الشرطة البريطانية، عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغماً عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية أوائل الشهر الجاري.ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك يشكل قطعي.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة تماماً للتعاون مع بريطانيا بشأن "قضية سكريبال"، إذا كانت لندن سوف تمتثل لجميع الإجراءات المطلوبة في مثل هذه الحالات، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.