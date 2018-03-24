محمد بن سلمان يكشف عن الخطط النووية للسعودية

رام الله - دنيا الوطنقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تمتلك 5% من احتياطات اليورانيوم في العالم، وذلك خلال اجتماع له مع محرري صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، استغرق 75 دقيقة، وذلك في اليوم الأخير من إقامته التي استمرت أربعة أيام في واشنطن.وكشفت الصحيفة الأمريكية، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الحرب في اليمن، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وإيران، عملية الإصلاح الداخلي، وحقوق الإنسان، والخطط والتطلعات النووية للسعودية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.ووفقاً للصحيفة، أوضح ولي العهد السعودي تعليقاً على الاستثمارات السعودية في الأسلحة الأمريكية، أن مهمته الأساسية في أمريكا هي كسب ثقة المستثمرين الأمريكيين، إلى جانب الحصول على المساعدة التكنولوجية والتعليمية لدعم جهود الإصلاح في السعودية.وحول الخطط المستقبلية وتطلعات المملكة النووية، أكد بن سلمان أن هدفه الأساسي هو القدرة على تخصيب ومعالجة اليورانيوم السعودي نفسه لاستخدامه في مفاعلات الطاقة، بدلاً من شرائه من الخارج.وحول احتياطات اليورانيوم السعودي، قال بن سلمان: "إذا لم نستخدمها، فإن الأمر يشبه أن يطلب منا عدم استخدام النفط".وفيما يتعلق بمنح المرأة العديد من حقوقها كقيادة السيارة وغيرها، قال إنه عمل جاهداً لإقناع المتحفظين بأن مثل هذه القيود ليست جزءاً من العقيدة الإسلامية، مشيراً إلى أن "الإسلام دين عقلاني، وبسيط، يحاول البعض اختطافه".أما عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فقال إنها "خطوة مؤلمة"، مضيفاً: "إذا قمنا بحل مشاكل الشرق الأوسط ستصبح المنطقة أوروبا جديدة".