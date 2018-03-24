مجلس حقوق الإنسان يوافق على خمسة قرارات ضد السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم السبت، على خمسة قرارات ضد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت).
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم السبت، على خمسة قرارات ضد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت).
على أثر ذلك، هددت الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، بعد أن وافق على القرارات الخمسة التي تدين سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
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