الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محور الشريجة

حققت قوات الجيش اليمني والحزام الأمني والمقاومة، تقدماً كبيراً في محور الشريجة على الحدود بين محافظتي لحج وتعز،

رام الله - دنيا الوطنوذلك بإسناد من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.ونجحت القوات في استعادة مواقع استراتيجية في منطقة الشريجة من جماعات الحوثي، منها جبل حمالة والهشمة والسنترال، وهي مواقع مهمة تطل على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة التابعتين لمحافظة تعز، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وبدأ الجيش اليمني وقوات الحزام الأمني والمقاومة، عملية عسكرية برية وجوية مدعومة من قوات التحالف بآليات عسكرية ثقيلة وغطاء جوي، حيث توجهت القوات باتجاه جبهتي كرش وحمالة نحو أماكن تمركز الجماعات في ضربات قاضية، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الجماعات، وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.وتعتبر الشريجة المدخل الشرقي لمحافظة تعز، وتحريرها سيكون له تأثير كبير في سقوط جبهات أخرى من سيطرة جماعات الحوثي، كما أنها العملية العسكرية، ستسهم في فك الحصار الذي تفرضه جماعات الحوثي عن محافظة تعز.واستهدفت مقاتلات التحالف تمركزات الحوثيين في ظل استمرار المواجهات، واستهداف مواقع الجماعات وسط اندحار الحوثيين حيث تمكنت القوات من السيطرة على جبل السنترال، مما أسفر عن أسر عدد من مسلحي الجماعات والعثور على عدد كبير من الأسلحة والذخائر التي كانت تنوي استخدامها ضد المدنيين وسط انهيار في صفوفهم جراء العملية العسكرية النوعية.