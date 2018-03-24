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بن سلمان: قرار نقل السفارة الأمريكية إلي القدس "خطوة مؤلمة"

بن سلمان: قرار نقل السفارة الأمريكية إلي القدس "خطوة مؤلمة"
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الجمعة، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده إلى القدس "خطوة مؤلمة". 

جاء هذا في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الجمعة، نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، على هامش زيارة بدأها بن سلمان إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، وتستمر أسبوعين. 

وأعلن ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، كشف مسؤولان في البيت الأبيض أن نقل السفارة سيتم منتصف مايو/أيار المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل. 

من جانب آخر، نفى بن سلمان، في التصريحات ذاتها، استخدام بلاده "جاريد كوشنر"، صهر ترامب وكبير مستشاريه؛ "للترويج للسعودية داخل الإدارة الأمريكية".

وأضاف أن علاقته بكوشنر هي في إطار "الاتصالات الرسمية بين حكومتي البلدين".
وبشأن زيارته، قال ولي العهد السعودي إنه يهدف منها جذب المستثمرين الأمريكيين إلى بلاده.

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