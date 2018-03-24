عزام لـ"دنيا الوطن": حماس بريئة من تفجير موكب الحمد الله



وأوضح القيادي بحركة الجهاد الإسلامي نحن نرى أن هذه الاتهامات لم تكن مستندة الى أي دليل، ولا توجد أي مصلحة لحماس في حادث التفجير، بل حماس تضرر منه، وقلنا هذا الحديث قبل أن نجتمع مع الاخوة في حماس، واجتماعنا بعدها معهم وأكدوا لنا بشكل جازم بأن لا علاقة لهم بهذا الموضوع.



وأشار عزام أن حركة حماس تسعى بجدية لكشف هذا الموضوع، وأُطلقت الاتهامات ضد حماس، وكأن الموضوع تحول الى مناكفة، ونحن نطلب من الطرفين الهدوء ويفترض أن نجلس على مائدة الحوار لطرح وجهات النظر، ولا يجوز الإصرار على كل وقت بأن حماس لم تسلم الأمور، وهذا أمر خاطئ وأن تتكرر هذه المطالب عبر وسائل الاعلام.



ورفض عزام التلويح بفرض عقوبات أو باتخاذ إجراءات جديدة على غزة، خاصة بأن حماس تقدمت بخطوات إيجابية وإجراءات إيجابية منذ حل اللجنة الإدارية وتسليم الوزارات والمعابر، وللأسف لم تقابل بخطوات إيجابية على الصعيد المقابل.













غزة_دنيا الوطن_ محمد عوضقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أن حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله أُريد من خلاله الحاق الأذى بالشعب الفلسطيني وضرب كافة الجهود الهادفة للتوافق، وللأسف التعاطي مع هذا الحدث لم يكن بالصورة التي توصلنا الى نتائج.وأضاف عزام في لقاء مع قناة وموقع "دنيا الوطن" والذي يُبث اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً أنه من الخطأ استباق النتائج وإخراج احكام واتهامات مسبقة، صدرت ضد حركة حماس.