برهوم: مسؤولين بالسلطة متورطين بتفجير موكب الحمد الله

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن "الأيام المقبلة ستثبت تورط مسؤولين في السلطة الفلسطينية بتفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بغزة الأسبوع الماضي".وأضاف برهوم، عبر صفحته الشخصية بفيسبوك، مساء الجمعة: "إصرار مسؤولين في السلطة على تكثيف اتهامهم لحركة حماس بتفجير موكب الحمد الله، ورفضهم انتظار إعلان نتائج التحقيق يعكس أزمتهم الحقيقية جراء انكشاف تفاصيل الجريمة، وتأكيد على تورطهم المباشر فيها، وهذا ما ستثبته الأيام القادمة".