السعودية تسعى لإعادة صياغة مناهجها الدراسية

رام الله - دنيا الوطنقال وزيرالتربية والتعليم السعودي، أحمد بن محمد العيسى، إن الرياض تسعى لإعادة صياغة المناهج الدراسية وتخليصها من أي تأثير لجماعة الإخوان المسلمين وابعاد أي موظف ممن يتعاطف معهم.وأوضح العيسى، أن الوزارة تبذل جهودا "في محاربة الفكر المتطرف من خلال إعادة صياغة المناهج الدراسية وتطوير الكتب المدرسية، وضمان خلوها من منهج جماعة الإخوان المحظورة"، وفق ما أورد موقع (i24news).وأضاف: "سيتم منع الكتب المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين من جميع المدارس والجامعات، كذلك إبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة أو فكرها أو رموزها من أي منصب إشرافي أو من التدريس".ويأتي البيان بعد مقابلة اجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع شكة التلفزيون الاميركية "سي بي أس" قال فيها ان عناصر من الاخوان المسلمين التي تعتبرها السعودية "جماعة ارهابية"، قاموا بالتسلل الى المدراس السعودية.