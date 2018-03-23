شؤون فلسطينية

عواصف رملية السبت وموجة حر شديدة الاثنين المقبل

عواصف رملية السبت وموجة حر شديدة الاثنين المقبل
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يتواصل الارتفاع على درجات الحرارة اللية حتى ساعات فجر يوم السبت.

وأوضحت الدائرة، أن يوم السبت سيطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، وتهب عواصف غبار في المنطقة الجنوبية وقطاع غزة، مشيرةً إلى أن ساعات الظهر ستكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة شمال ووسط فلسطين.

وأضافت أن يوم الأحد، سيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائم جزئياً، منوهةً إلى أن يوم الاثنين ستضرب المنطقة موجة حر شديد تتواصل وتشدد الثلاثاء ويطرأ ارتفاع كبير على درجات الحرارة.

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