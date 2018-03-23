تضامناً مع إسرائيل.. أمريكا تهدد مجدداً بمغادرة مجلس حقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطنهددت الولايات المتحدة اليوم الجمعة مرة أخرى بالإنسحاب من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، بعد أن اعتمد هذا المجلس الذي يتخذ من جنيف مقراً خمسة قرارات تدين سياسات اسرائيل.وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي: "عندما يتعامل مجلس حقوق الانسان مع اسرائيل بشكل اسوأ مما يتعامل به مع كوريا الشمالية وايران وسوريا، فإن هذا المجلس نفسه هو الفاقد الأهلية"، معتبرةً أنه "منحاز كثيرا ضد اسرائيل"، وفق ما أوردت صحيفة القدس.وأشارت إلى ان مجلس حقوق الإنسان أقر خمسة قرارات ضد اسرائيل وقراراً واحداً ضد كل من كوريا الشمالية وايران وسوريا.وأضافت هايلي محذرة: "لصبرنا حدود، وأعمال اليوم تكشف بشكل واضح أن هذه المنظمة تفتقر للمصداقية الضرورية لتكون مدافعا حقيقيا عن حقوق الانسان".