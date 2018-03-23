دولي

تضامناً مع إسرائيل.. أمريكا تهدد مجدداً بمغادرة مجلس حقوق الإنسان

تضامناً مع إسرائيل.. أمريكا تهدد مجدداً بمغادرة مجلس حقوق الإنسان
رام الله - دنيا الوطن
هددت الولايات المتحدة اليوم الجمعة مرة أخرى بالإنسحاب من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، بعد أن اعتمد هذا المجلس الذي يتخذ من جنيف مقراً خمسة قرارات تدين سياسات اسرائيل.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي: "عندما يتعامل مجلس حقوق الانسان مع اسرائيل بشكل اسوأ مما يتعامل به مع كوريا الشمالية وايران وسوريا، فإن هذا المجلس نفسه هو الفاقد الأهلية"، معتبرةً أنه "منحاز كثيرا ضد اسرائيل"، وفق ما أوردت صحيفة القدس.

وأشارت إلى ان مجلس حقوق الإنسان أقر خمسة قرارات ضد اسرائيل وقراراً واحداً ضد كل من كوريا الشمالية وايران وسوريا.

وأضافت هايلي محذرة: "لصبرنا حدود، وأعمال اليوم تكشف بشكل واضح أن هذه المنظمة تفتقر للمصداقية الضرورية لتكون مدافعا حقيقيا عن حقوق الانسان".

أخبار ذات صلة

مجلس الشيوخ الأمريكي يستدعي مؤسس فيسبوك

مجلس الشيوخ الأمريكي يستدعي مؤسس فيسبوك

هذا ما قالته زوجته الرئيس الفرنسي السابق بعد اعتقاله

هذا ما قالته زوجته الرئيس الفرنسي السابق بعد اعتقاله

ترامب يصادق على قانون لتمويل الحكومة بـ1.3 ترليون دولار

ترامب يصادق على قانون لتمويل الحكومة بـ1.3 ترليون دولار

ترامب يهدد الكونغرس الاميركي بعدم توقيع الميزانية

ترامب يهدد الكونغرس الاميركي بعدم توقيع الميزانية

فيديو: قتيلان في عملية احتجاز رهائن جنوبي فرنسا

فيديو: قتيلان في عملية احتجاز رهائن جنوبي فرنسا

دبلوماسيون بريطانيون يغادرون موسكو على خلفية قضية سكريبال

دبلوماسيون بريطانيون يغادرون موسكو على خلفية قضية سكريبال

تراجع شعبية ماكرون لـ&#34;أدنى&#34; مستوياتها

تراجع شعبية ماكرون لـ"أدنى" مستوياتها

لجنة الانتخابات الروسية: العملية الانتخابية تماشت مع معايير المنافسة والشفافية

لجنة الانتخابات الروسية: العملية الانتخابية تماشت مع معايير المنافسة والشفافية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي: قرارات مجلس حقوق الإنسان وقفة حق في وجه الاحتلال

عشراوي: قرارات مجلس حقوق الإنسان وقفة حق في وجه الاحتلال

الشرطة تؤمن فعاليات إنطلاق الماراثون الدولي السادس في بيت لحم

الشرطة تؤمن فعاليات إنطلاق الماراثون الدولي السادس في بيت لحم

زملط: الصراع مع إسرائيل ليس دينياً والقدس مفتوحة لجميع الأديان

زملط: الصراع مع إسرائيل ليس دينياً والقدس مفتوحة لجميع الأديان

جمعة الغضب الـ16.. إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بكافة محافظات الوطن

جمعة الغضب الـ16.. إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بكافة محافظات الوطن

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

الخضري: الأوضاع الحالية بغزة هي الأسوأ على الإطلاق

الخضري: الأوضاع الحالية بغزة هي الأسوأ على الإطلاق

اعتقال فتى وإصابات بالاختناق في قلقيلية

اعتقال فتى وإصابات بالاختناق في قلقيلية

مجدلاني رواتب اسر الشهداء والاسرى غير خاضعة للابتزاز الامريكي

مجدلاني رواتب اسر الشهداء والاسرى غير خاضعة للابتزاز الامريكي

منوعات

فيديو:ميادة الحناوي: زوجي أكبر غلطة بحياتي.. و&#34;غيرة الستات&#34; سبب ترحيلي من مصر

فيديو:ميادة الحناوي: زوجي أكبر غلطة بحياتي.. و"غيرة الستات" سبب ترحيلي من مصر

هل طلق الملك محمد السادس الأميرة سلمى؟

هل طلق الملك محمد السادس الأميرة سلمى؟

فيديو: رولا سعد تكشف سبب كرهها لأمها

فيديو: رولا سعد تكشف سبب كرهها لأمها

ما حقيقة تسريب صورة لميغان ماركل وهي عارية الصدر؟

ما حقيقة تسريب صورة لميغان ماركل وهي عارية الصدر؟

ممثلة اباحية ثالثة تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها

ممثلة اباحية ثالثة تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها

فيديو: إيهاب توفيق يبكي ويترك الأستوديو أثناء الحديث عن مرض أولاده

فيديو: إيهاب توفيق يبكي ويترك الأستوديو أثناء الحديث عن مرض أولاده

فيديو: أول ظهور للنجمة المعتزلة نورا.. شاهد وزنها

فيديو: أول ظهور للنجمة المعتزلة نورا.. شاهد وزنها

فيديو: أحلام تستعرض هديتها الثمينة.. شاهدوا فخامتها

فيديو: أحلام تستعرض هديتها الثمينة.. شاهدوا فخامتها

فيديو: بنات نانسي عجرم يفاجئونها ويكشفون اسراراً عن امهم في المنزل

فيديو: بنات نانسي عجرم يفاجئونها ويكشفون اسراراً عن امهم في المنزل

فيديو: راغب علامة يبكي على قبر والدته ويغني لها

فيديو: راغب علامة يبكي على قبر والدته ويغني لها

عربي

السعودية تسعى لإعادة صياغة مناهجها الدراسية

السعودية تسعى لإعادة صياغة مناهجها الدراسية

تخوف إسرائيلي من وجود منشأة نووية جديدة في سوريا

تخوف إسرائيلي من وجود منشأة نووية جديدة في سوريا

الجبير: إيران اغتالت دبلوماسيين سعوديين ونفذت عمليات بالمملكة

الجبير: إيران اغتالت دبلوماسيين سعوديين ونفذت عمليات بالمملكة

​السيسي من سيناء: سنحتفل قريبًا بالنصر على &#34;خوارج العصر&#34;

​السيسي من سيناء: سنحتفل قريبًا بالنصر على "خوارج العصر"