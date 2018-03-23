قيادي بحماس يوجه رسالة للرئيس عباس.. ماذا جاء فيها؟

رام الله - دنيا الوطنوجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما يتعلق باستهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة الأسبوع الماضي.وقال أبو مرزوق، على حسابه الشخصي على موقع تويتر، مساء الجمعة: "بعد أن اتضحت كل خيوط المؤامرة الحقيرة، بتفجير موكب رئيس الوزراء، والذي أعقبه خطاب غير مسبوق سياسيًّا ودبلماسيًا لابي مازن، وتم سحب الكلمات غير الائقة من خطابه في الصحافة".وتساءل أبو مرزوق: "هل يعتذر الرئيس عما بدا منه، ويتبع ذلك تصحيحاً في المسار السياسي والتعامل الداخلي مع مكونات المجتمع الفلسطيني؟"، وفق قوله.