هذا ما قالته زوجته الرئيس الفرنسي السابق بعد اعتقاله

رام الله - دنيا الوطنأعربت كارلا بروني، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي، الذي هو قيد الاحتجاز بسبب اتهامه بالفساد، أعربت عن مساندتها لزوجها.وكتبت المغنية بروني على صفحتها في "إنستغرام" نصا بثلاث لغات؛ الفرنسية والإيطالية والإنجليزية، متوجهة بكلامها إلى ساركوزي، قالت فيه: "أفتخر بك، حبيبي، لأنك واضح، أنت على حق، أنت قوي، أفتخر برباطة جأشك، على الرغم من كل شيء"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).