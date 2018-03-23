ترامب يصادق على قانون لتمويل الحكومة بـ1.3 ترليون دولار

رام الله - دنيا الوطنصادق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مشروع قانون لتمويل الحكومة بنحو 1.3 ترليون دولار، حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، تفاديًا لتوقف أعمال الوزارات والوكالات الفيدرالية.وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إنه يعترض على القانون، الذي مرره الكونغرس، مبينًا أنه وقّعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفق ما أورد موقع (عرب 48).وفي وقت سابق اليوم، هدّد الرئيس الأميركي، في تغريدة عبر "تويتر"، برفض المشروع، بحجة عدم تضمنه تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، أو تخصيص أموال لتسوية أوضاع أبناء المهاجرين.يشار إلى أن قانون الموازنة الفيدرالية الأميركية للعام المالي 2018 (1 تشرين الأول 2017 - 30 أيلول 2018)، ما يزال معلقًا، بسبب خلافات حول عدد من التفاصيل، بين الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، من جهة، وبين الرئيس ونواب في الحزبين من جهة أخرى.وتقدمت إدارة ترامب بمشروع قانون الموازنة في آذار/مارس 2017، وقدرت حجم الإنفاق الحكومي الفدرالي بنحو 4.1 ترليون دولار، بعجز قدر بنحو 440 مليارًا.ومنذ بداية السنة المالية الجارية، يتم تمويل أنشطة الحكومة بشكل جزئي من وقت لآخر.