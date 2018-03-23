العلاج بالخارج بغزة تفتح أبوابها استثنائياً لتجديد التحويلات الطبية للمسافرين

خاص دنيا الوطنأصدر مدير عام دائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة، الدكتور زكريا اللوح، قراراً بفتح أبواب الدائرة في غزة بشكل استثنائي يومي الجمعة والسبت من أجل تجديد التحويلات الطبية للمرضى المسافرين عبر معبر رفح البري.وقال الدكتور زكريا اللوح لـ "دنيا الوطن"، إن القرار جاء للتسهيل على المرضى ممن يمتلكون تحويلات طبية منتهية، حيث عملت الدائرة على استقبال المرضى اليوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر، وذلك لتسهيل سفر المرضى عبر معبر رفح.وأضاف اللوح، أن أصدر تعليماته بأن تفتح الدائرة أبوابها غداً السبت من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر صباحاً لحملة التحويلات الطبيعة لتجديدها، داعياً كافة المسافرين من المرضى التوجه للدائرة وتجديد تحويلاتهم الطبية.ولفت اللوح، إلى أن الدائرة ستعمل جاهدة على تسهيل المعاملات الطبية للمسافرين من المرضى، وستفتح أبوابها في أيام الإجازات الأسبوعية من أجل تسهيل سفرهم.