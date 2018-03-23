شؤون فلسطينية

عشراوي: قرارات مجلس حقوق الإنسان وقفة حق في وجه الاحتلال

عشراوي: قرارات مجلس حقوق الإنسان وقفة حق في وجه الاحتلال
حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الجمعة، اعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ37 المنعقدة في جنيف، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين.

وقالت عشراوي: "باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لأعضاء مجلس حقوق الإنسان الذين وقفوا الى جانب الحق والعدالة، وخرجوا بأربعة قرارات منصفة، ولم يرضخوا للضغط والابتزاز الأمريكي والاسرائيلي الذي حاول الغاء البند السابع الخاص بممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، في خطوة تشكل استثمارا هاما يصب في مصلحة الأمن والسلام بالمنطقة وتؤكد التزام المجلس بالوقوف ضد الظلم والطغيان".

وصوتت الدول الاعضاء، اليوم، بالأغلبية الساحقة على أربعة قرارات خاصة بالمستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت عشراوي على أهمية هذه القرارات وأضافت:" لقد آن الأوان لإنهاء الاحتلال العسكري الجائر، وعلى جميع أعضاء المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على انتهاكاتها المتواصلة، واتخاذ التدابير العقابية اللازمة ضدها، وإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشراعية الدولية".

كما استهجنت موقف الدول التي صوتت ضد هذه القرارات، بما فيها التي امتنعت عن التصويت، وعلى وجه الخصوص أمريكا ودعتهم إلى الكف عن الانحياز الاعمى لإسرائيل وعدم توفير الغطاء لها.

وقالت: "إن التصويت ضد هذه القرارات لصالح إسرائيل على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني، والضرب بعرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والديمقراطية وحقوق الإنسان يؤكد على تواطؤ هذه الدول مع الاحتلال ومساهمتها في خلق حاله من عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها".

أخبار ذات صلة

عواصف رملية السبت وموجة حر شديدة الاثنين المقبل

عواصف رملية السبت وموجة حر شديدة الاثنين المقبل

فلسطيني يفوز بجائزة أفضل موظف على مستوى المملكة الإسبانية

فلسطيني يفوز بجائزة أفضل موظف على مستوى المملكة الإسبانية

عريقات: لا يحق لأي جهة وضع العراقيل أمام اجتماع المجلس الوطني

عريقات: لا يحق لأي جهة وضع العراقيل أمام اجتماع المجلس الوطني

قيادي بحماس يوجه رسالة للرئيس عباس.. ماذا جاء فيها؟

قيادي بحماس يوجه رسالة للرئيس عباس.. ماذا جاء فيها؟

الكشف عن تفاصيل جديدة عن عملية ملاحقة ومقتل &#34;أنس أبو خوصة&#34;

الكشف عن تفاصيل جديدة عن عملية ملاحقة ومقتل "أنس أبو خوصة"

العلاج بالخارج بغزة تفتح أبوابها استثنائياً لتجديد التحويلات الطبية للمسافرين

العلاج بالخارج بغزة تفتح أبوابها استثنائياً لتجديد التحويلات الطبية للمسافرين

الشرطة تؤمن فعاليات إنطلاق الماراثون الدولي السادس في بيت لحم

الشرطة تؤمن فعاليات إنطلاق الماراثون الدولي السادس في بيت لحم

زملط: الصراع مع إسرائيل ليس دينياً والقدس مفتوحة لجميع الأديان

زملط: الصراع مع إسرائيل ليس دينياً والقدس مفتوحة لجميع الأديان

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي: قرارات مجلس حقوق الإنسان وقفة حق في وجه الاحتلال

عشراوي: قرارات مجلس حقوق الإنسان وقفة حق في وجه الاحتلال

الشرطة تؤمن فعاليات إنطلاق الماراثون الدولي السادس في بيت لحم

الشرطة تؤمن فعاليات إنطلاق الماراثون الدولي السادس في بيت لحم

زملط: الصراع مع إسرائيل ليس دينياً والقدس مفتوحة لجميع الأديان

زملط: الصراع مع إسرائيل ليس دينياً والقدس مفتوحة لجميع الأديان

جمعة الغضب الـ16.. إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بكافة محافظات الوطن

جمعة الغضب الـ16.. إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بكافة محافظات الوطن

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

الخضري: الأوضاع الحالية بغزة هي الأسوأ على الإطلاق

الخضري: الأوضاع الحالية بغزة هي الأسوأ على الإطلاق

اعتقال فتى وإصابات بالاختناق في قلقيلية

اعتقال فتى وإصابات بالاختناق في قلقيلية

مجدلاني رواتب اسر الشهداء والاسرى غير خاضعة للابتزاز الامريكي

مجدلاني رواتب اسر الشهداء والاسرى غير خاضعة للابتزاز الامريكي

منوعات

فيديو:ميادة الحناوي: زوجي أكبر غلطة بحياتي.. و&#34;غيرة الستات&#34; سبب ترحيلي من مصر

فيديو:ميادة الحناوي: زوجي أكبر غلطة بحياتي.. و"غيرة الستات" سبب ترحيلي من مصر

هل طلق الملك محمد السادس الأميرة سلمى؟

هل طلق الملك محمد السادس الأميرة سلمى؟

فيديو: رولا سعد تكشف سبب كرهها لأمها

فيديو: رولا سعد تكشف سبب كرهها لأمها

ما حقيقة تسريب صورة لميغان ماركل وهي عارية الصدر؟

ما حقيقة تسريب صورة لميغان ماركل وهي عارية الصدر؟

ممثلة اباحية ثالثة تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها

ممثلة اباحية ثالثة تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها

فيديو: إيهاب توفيق يبكي ويترك الأستوديو أثناء الحديث عن مرض أولاده

فيديو: إيهاب توفيق يبكي ويترك الأستوديو أثناء الحديث عن مرض أولاده

فيديو: أول ظهور للنجمة المعتزلة نورا.. شاهد وزنها

فيديو: أول ظهور للنجمة المعتزلة نورا.. شاهد وزنها

فيديو: أحلام تستعرض هديتها الثمينة.. شاهدوا فخامتها

فيديو: أحلام تستعرض هديتها الثمينة.. شاهدوا فخامتها

فيديو: بنات نانسي عجرم يفاجئونها ويكشفون اسراراً عن امهم في المنزل

فيديو: بنات نانسي عجرم يفاجئونها ويكشفون اسراراً عن امهم في المنزل

فيديو: راغب علامة يبكي على قبر والدته ويغني لها

فيديو: راغب علامة يبكي على قبر والدته ويغني لها

عربي

السعودية تسعى لإعادة صياغة مناهجها الدراسية

السعودية تسعى لإعادة صياغة مناهجها الدراسية

تخوف إسرائيلي من وجود منشأة نووية جديدة في سوريا

تخوف إسرائيلي من وجود منشأة نووية جديدة في سوريا

الجبير: إيران اغتالت دبلوماسيين سعوديين ونفذت عمليات بالمملكة

الجبير: إيران اغتالت دبلوماسيين سعوديين ونفذت عمليات بالمملكة

​السيسي من سيناء: سنحتفل قريبًا بالنصر على &#34;خوارج العصر&#34;

​السيسي من سيناء: سنحتفل قريبًا بالنصر على "خوارج العصر"