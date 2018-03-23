تخوف إسرائيلي من وجود منشأة نووية جديدة في سوريا

رام الله - دنيا الوطننشر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أمس الخميس، تقريراً جديداً حول بناء السوريين منشأة نووية جديدة في منطقة القصير السورية.ووفقاً لصحيفة (إسرائيل اليوم)، فقد أكد المشرفين على كتابة التقرير بما فيهم رئيس المعهد دافيد أولبريت بأن هناك دلالات غير أكيدة حتى الآن ترتكز على صور من أقمار صناعية بأن النظام السوري قد قام ببناء منشأة نووية جديدة تحت الأرض في منطقة القصير.وقد دعا مسؤولون كبار في معهد أبحاث الأمن القومي الوكالة الدولية للطاقة النووية بتكثيف وتعزيز الرقابة على المنطقة المذكورة للتأكد من عدم وجود مشروع نووي سوري جديد في تلك المنطقة.كما دعا المسؤولون أمريكا إلى متابعة ذلك الملف مع كوريا الشمالية، نظرا لأنه لا يمكن لكوريا الشمالية أن لا تشارك في مشروع كهذا، حيث أنها التي دعمت النظام السوري في بناء المفاعل النووي الذي ضربته إسرائيل عام 2007 في دير الزور.