شؤون فلسطينية

الشرطة تؤمن فعاليات إنطلاق الماراثون الدولي السادس في بيت لحم

الشرطة تؤمن فعاليات إنطلاق الماراثون الدولي السادس في بيت لحم
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
أمنت الشرطة اليوم فعاليات انطلاق الماراثون الدولي السادس والذي أقيم في بيت لحم بمشاركة سبعة آلاف عداء منهم الف عداء من 70 دولة مختلفة حول العالم والذي نظم من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية في بيت لحم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بان العقيد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم شارك بفعاليات انطلاق الماراثون الدولي السادس بحضور الوزير عصام القدومي أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللواء جبرين البكري محافظ محافظة بيت لحم والسيد انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم وعدد كبير من الشخصيات الاعتبارية والرياضية في الوطن وممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية في محافظة بيت لحم.

واشار البيان، أن الشرطة أعلنت استنفارا كاملاً في صفوفها منذ مساء أمس الخميس وباشرت بنشر عناصرها منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم في دوريات محمولة وراجلة على المفارق الرئيسية وفي محيط ساحة المهد بداية انطلاق الماراثون من أجل تأمين حركة المرور وتوفير سبل السلامة العامة والحفاظ على الأمن أثناء مرور الرياضيين على طول امتداد خط الماراثون.

كما وتم نشر عناصر الشرطة الخاصة في شوارع المحافظة تحسبا لأي طارئ أو معيقات قد تواجه المشاركين بالماراثون والذين توافدوا إلى المدينة من عدة دول عربية وأجنبية إلى جانب العديد من الرياضيين من جميع المحافظات الفلسطينية، وكانت المنافسة بالماراثون في المرحلة الأولى قطع مسافة 42 كم والمرحلة الثانية 21 كم والمرحلة الثالثة 10 كم والمرحلة الرابعة 5 كم للعائلات وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد انطلق المشاركين بالماراثون من أمام ساحة المهد ليجوبوا العديد من شوارع المدينة مرورا بشارع المهد وصولا إلى إلى مفتاح العودة بمخيم عايدة للاجئين ومن ثم المرور بشارع القدس الخليل باتجاه مفرق باب زقاق ومن ثم الى مخيم دهيشه وصولا إلى بلدة الخضر وانتهاء بمفرق النشاش ومن ثم العودة الى نقطة البداية وذلك بمشاركة عدد من الضباط وعناصر الشرطة الذين انطلقوا مع الرياضيين في مسافات مختلفة.

وفي نفس السياق قامت مركبات الشرطة بتقديم المساعدة والمساندة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في حركتهم وتنقلهم من مكان لاخر.

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