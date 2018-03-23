شؤون فلسطينية

زملط: الصراع مع إسرائيل ليس دينياً والقدس مفتوحة لجميع الأديان

زملط: الصراع مع إسرائيل ليس دينياً والقدس مفتوحة لجميع الأديان
السفير الفلسطيني بواشنطن - حسام زملط
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة، حسام زملط، إن الصراع في فلسطين ليس دينياً؛ بل هو بين مستعمر وشعب يخضع للاستعمار، مشدداً على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وستكون مدينة مفتوحة لجميع الأديان كما كانت على مر التاريخ.

جاء ذلك خلال لقاء زلمط بغبطة الكاردينال دونالد وليام ويرل، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة، في مقره بواشنطن.

ونقل زملط تحيات الرئيس محمود عباس للكنيسة الكاثوليكية متمثلة بقداسة البابا فرانسيس، شاكرا الكاردينال على دور الكنيسة الكاثوليكية في مناصرة القضية الفلسطينية، وثمّن السفير العلاقات التاريخية بين دولة فلسطين والفاتيكان، والتي كان آخرها رفض اتحاد المطارنة الكاثوليك في الولايات المتحدة إعلان ترامب بشأن القدس والذي سبقه اعتراف دولة الفاتيكان بدولة فلسطين.

وأطلع السفير زملط غبطة الكاردينال على الوضع فيفلسطين، مركزا على التقصّد والاستهداف الإسرائيلي للمسيحيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الكنائس تتعرض لمضايقات الاحتلال الإسرائيلي كما حدث مع قضية الضرائب ووقوف الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه صفا واحدا ضد مساعي دولة الاحتلال لنزع الصفة المتسامحة ومتعددة الأديان لمدينة القدس.

وناقش الطرفان دور الكنيسة ورجال الدين في الولايات المتحدة وكيفية تعزيز الوعي حول القضية الفلسطينية داخل الكنيسة الأمريكية و إيصال الرواية الحقيقة إلى الرأي العام الأميركي.

وحذر د. زملط من أن تراجع إسرائيل عن القرار ضد الكنائس في القدس مؤقت، لأن السياسة الإسرائيلية تقوم على تضييق الخناق على أهل القدس المسيحيين والمسلمين.

وقدّم د. زملط لوحة عن القدس بإسم السيد الرئيس محمود عباس إلى غبطة الكاردينال، وقدم الكاردينال بدوره درعا تذكاريا للسفير، مقدّرا دور الرئيس والقيادة والشعب الفلسطيني في نشر ثقافة السلام والتعايش رغم التحديات الجسيمة والقوى المضادة.

أخبار ذات صلة

عواصف رملية السبت وموجة حر شديدة الاثنين المقبل

عواصف رملية السبت وموجة حر شديدة الاثنين المقبل

فلسطيني يفوز بجائزة أفضل موظف على مستوى المملكة الإسبانية

فلسطيني يفوز بجائزة أفضل موظف على مستوى المملكة الإسبانية

عريقات: لا يحق لأي جهة وضع العراقيل أمام اجتماع المجلس الوطني

عريقات: لا يحق لأي جهة وضع العراقيل أمام اجتماع المجلس الوطني

قيادي بحماس يوجه رسالة للرئيس عباس.. ماذا جاء فيها؟

قيادي بحماس يوجه رسالة للرئيس عباس.. ماذا جاء فيها؟

الكشف عن تفاصيل جديدة عن عملية ملاحقة ومقتل &#34;أنس أبو خوصة&#34;

الكشف عن تفاصيل جديدة عن عملية ملاحقة ومقتل "أنس أبو خوصة"

العلاج بالخارج بغزة تفتح أبوابها استثنائياً لتجديد التحويلات الطبية للمسافرين

العلاج بالخارج بغزة تفتح أبوابها استثنائياً لتجديد التحويلات الطبية للمسافرين

عشراوي: قرارات مجلس حقوق الإنسان وقفة حق في وجه الاحتلال

عشراوي: قرارات مجلس حقوق الإنسان وقفة حق في وجه الاحتلال

الشرطة تؤمن فعاليات إنطلاق الماراثون الدولي السادس في بيت لحم

الشرطة تؤمن فعاليات إنطلاق الماراثون الدولي السادس في بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي: قرارات مجلس حقوق الإنسان وقفة حق في وجه الاحتلال

عشراوي: قرارات مجلس حقوق الإنسان وقفة حق في وجه الاحتلال

الشرطة تؤمن فعاليات إنطلاق الماراثون الدولي السادس في بيت لحم

الشرطة تؤمن فعاليات إنطلاق الماراثون الدولي السادس في بيت لحم

زملط: الصراع مع إسرائيل ليس دينياً والقدس مفتوحة لجميع الأديان

زملط: الصراع مع إسرائيل ليس دينياً والقدس مفتوحة لجميع الأديان

جمعة الغضب الـ16.. إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بكافة محافظات الوطن

جمعة الغضب الـ16.. إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بكافة محافظات الوطن

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

الخضري: الأوضاع الحالية بغزة هي الأسوأ على الإطلاق

الخضري: الأوضاع الحالية بغزة هي الأسوأ على الإطلاق

اعتقال فتى وإصابات بالاختناق في قلقيلية

اعتقال فتى وإصابات بالاختناق في قلقيلية

مجدلاني رواتب اسر الشهداء والاسرى غير خاضعة للابتزاز الامريكي

مجدلاني رواتب اسر الشهداء والاسرى غير خاضعة للابتزاز الامريكي

منوعات

فيديو:ميادة الحناوي: زوجي أكبر غلطة بحياتي.. و&#34;غيرة الستات&#34; سبب ترحيلي من مصر

فيديو:ميادة الحناوي: زوجي أكبر غلطة بحياتي.. و"غيرة الستات" سبب ترحيلي من مصر

هل طلق الملك محمد السادس الأميرة سلمى؟

هل طلق الملك محمد السادس الأميرة سلمى؟

فيديو: رولا سعد تكشف سبب كرهها لأمها

فيديو: رولا سعد تكشف سبب كرهها لأمها

ما حقيقة تسريب صورة لميغان ماركل وهي عارية الصدر؟

ما حقيقة تسريب صورة لميغان ماركل وهي عارية الصدر؟

ممثلة اباحية ثالثة تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها

ممثلة اباحية ثالثة تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها

فيديو: إيهاب توفيق يبكي ويترك الأستوديو أثناء الحديث عن مرض أولاده

فيديو: إيهاب توفيق يبكي ويترك الأستوديو أثناء الحديث عن مرض أولاده

فيديو: أول ظهور للنجمة المعتزلة نورا.. شاهد وزنها

فيديو: أول ظهور للنجمة المعتزلة نورا.. شاهد وزنها

فيديو: أحلام تستعرض هديتها الثمينة.. شاهدوا فخامتها

فيديو: أحلام تستعرض هديتها الثمينة.. شاهدوا فخامتها

فيديو: بنات نانسي عجرم يفاجئونها ويكشفون اسراراً عن امهم في المنزل

فيديو: بنات نانسي عجرم يفاجئونها ويكشفون اسراراً عن امهم في المنزل

فيديو: راغب علامة يبكي على قبر والدته ويغني لها

فيديو: راغب علامة يبكي على قبر والدته ويغني لها

عربي

السعودية تسعى لإعادة صياغة مناهجها الدراسية

السعودية تسعى لإعادة صياغة مناهجها الدراسية

تخوف إسرائيلي من وجود منشأة نووية جديدة في سوريا

تخوف إسرائيلي من وجود منشأة نووية جديدة في سوريا

الجبير: إيران اغتالت دبلوماسيين سعوديين ونفذت عمليات بالمملكة

الجبير: إيران اغتالت دبلوماسيين سعوديين ونفذت عمليات بالمملكة

​السيسي من سيناء: سنحتفل قريبًا بالنصر على &#34;خوارج العصر&#34;

​السيسي من سيناء: سنحتفل قريبًا بالنصر على "خوارج العصر"