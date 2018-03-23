زملط: الصراع مع إسرائيل ليس دينياً والقدس مفتوحة لجميع الأديان

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة، حسام زملط، إن الصراع في فلسطين ليس دينياً؛ بل هو بين مستعمر وشعب يخضع للاستعمار، مشدداً على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وستكون مدينة مفتوحة لجميع الأديان كما كانت على مر التاريخ.جاء ذلك خلال لقاء زلمط بغبطة الكاردينال دونالد وليام ويرل، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة، في مقره بواشنطن.ونقل زملط تحيات الرئيس محمود عباس للكنيسة الكاثوليكية متمثلة بقداسة البابا فرانسيس، شاكرا الكاردينال على دور الكنيسة الكاثوليكية في مناصرة القضية الفلسطينية، وثمّن السفير العلاقات التاريخية بين دولة فلسطين والفاتيكان، والتي كان آخرها رفض اتحاد المطارنة الكاثوليك في الولايات المتحدة إعلان ترامب بشأن القدس والذي سبقه اعتراف دولة الفاتيكان بدولة فلسطين.وأطلع السفير زملط غبطة الكاردينال على الوضع فيفلسطين، مركزا على التقصّد والاستهداف الإسرائيلي للمسيحيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الكنائس تتعرض لمضايقات الاحتلال الإسرائيلي كما حدث مع قضية الضرائب ووقوف الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه صفا واحدا ضد مساعي دولة الاحتلال لنزع الصفة المتسامحة ومتعددة الأديان لمدينة القدس.وناقش الطرفان دور الكنيسة ورجال الدين في الولايات المتحدة وكيفية تعزيز الوعي حول القضية الفلسطينية داخل الكنيسة الأمريكية و إيصال الرواية الحقيقة إلى الرأي العام الأميركي.وحذر د. زملط من أن تراجع إسرائيل عن القرار ضد الكنائس في القدس مؤقت، لأن السياسة الإسرائيلية تقوم على تضييق الخناق على أهل القدس المسيحيين والمسلمين.وقدّم د. زملط لوحة عن القدس بإسم السيد الرئيس محمود عباس إلى غبطة الكاردينال، وقدم الكاردينال بدوره درعا تذكاريا للسفير، مقدّرا دور الرئيس والقيادة والشعب الفلسطيني في نشر ثقافة السلام والتعايش رغم التحديات الجسيمة والقوى المضادة.