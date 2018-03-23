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الجبير: إيران اغتالت دبلوماسيين سعوديين ونفذت عمليات بالمملكة

الجبير: إيران اغتالت دبلوماسيين سعوديين ونفذت عمليات بالمملكة
وزير الخارجية السعودي - عادل الجبير
رام الله - دنيا الوطن
شن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الجمعة، هجوماً واسعاً على إيران متهماً إياها باغتيال دبلوماسيين سعوديين وتنفيذ عمليات داخل المملكة.

وقال الجبير: "إيران نفذت عمليات إرهابية داخل المملكة، واغتالت دبلوماسيين سعوديين، كما أن إيران جندت الميليشيات في اليمن وأطلقت صواريخ على السعودية، ينبغي أن تخرج طهران من اليمن وتحترم القوانين الدولية"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وأوضح الجبير، أن النزاع في اليمن يمني يمني، والحوثيون يمكن أن يضطلعوا بدور في البلاد، لكن لا يجب أن يكون دورهم السيطرة عليها.

وتابع: "السعودية لا تحتاج لمن يدافع عنها، ورجالها قادرون على حماية حدودها، مستطرداً: "تصريحات وزير خارجية إيران دوما ما تكون غريبة، وعلى طهران أن تغير من سلوكها وتوقف دعمها للإرهاب، وتحترم حسن الجوار، كما أن الاتفاق النووي الإيراني تشوبه عيوب كثيرة ويحتاج للمراجعة".

وعلق الجبير على تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جون بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي، بقوله "بولتون رجل حاسم وموقفه من إيران مقبول ومعقول".

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