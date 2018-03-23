محمد بن سلمان يكشف عن دور أمريكا في احتجاز الأمراء

رام الله - دنيا الوطنعلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن علاقته بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبير مستشاريه.وقال الأمير السعودي، في اجتماع مع محرري ومراسلي صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أمس الخميس، إنه سيكون "جنوناً حقاً" بالنسبة له أن يتاجر بمعلومات سرية مع صهر الرئيس الأمريكي ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.ونفى بن سلمان، أي محاولة من طرفه لاستخدام كوشنر لتعزيز الأهداف السعودية داخل إدارة ترامب، مضيفاً: "هذا النوع من العلاقة لن يساعدنا ولا وجود له"، نافياً التقارير الإعلامية الأمريكية التي قالت "إن كوشنر كان في جيبه"، أو ما قيل بشأن أنه حصل على الضوء الأخضر من كوشنر لتنفيذ احتجاز واسعة ضمن الحملة على الفساد في المملكة، عندما التقيا في الرياض في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وأوضح أن احتجاز الأمراء قضية داخلية جرى التحضير لها على مدى سنوات، مشيرا إلى أنه وكوشنر، "عملا معا كأصدقاء، أكثر من كونهما شركاء".وتابع: "علاقتي بكوشنر كانت ضمن السياق الطبيعي للاتصالات بين الحكومات. وأتمتع أيضا بعلاقات جيدة مع نائب الرئيس مايك بنس وآخرين في البيت الأبيض".