شؤون فلسطينية

الهباش: القيادة الفلسطينية لن تقبل بتعددية السلطة والسلاح في غزة

الهباش: القيادة الفلسطينية لن تقبل بتعددية السلطة والسلاح في غزة
قاضي قضاة فلسطين - محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش، إن "مسرحية ما بعد استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لا يراد منها إلا التضليل وحرف الأنظار".

وأضاف الهباش، خلال خطبة الجمعة في مسجد التشريفات بمقر الرئاسة في رام الله: "عندما عضضنا على جرحنا وقبضنا على جمر الألم، قلنا نريد وحدة وطنية ولا زلنا نقول، لكن اكتشفوا أن التعليمات من الذين يسيرونهم عن بعد بأنه ممنوع الوحدة، فارتكبوا الجريمة التي وقعت قبل أقل من اسبوعين باستهداف موكب رئيس الوزراء، ثم مسرحية عدس الجديدة التي لا يراد منها إلا التضليل وحرف الأنظار والتعمي على الحقيقة".

وتابع: "الحقيقة أن فلسطين تمزق وأن هناك مؤامرة ولا يريدون وحدة ولا مصالحة، ولن نلتفت للخداع والتضليل نحن نعرف الحقيقة جيداً".

واستطرد: "نحن الأحرص على غزة وأهلها وقضية فلسطين برمتها، ولن نسمح لهم بأن يجرونا إلى مربع الخداع والتضليل مرة أخرى، وهذه المسرحيات الهزلية لن تستطيع أن تقنع أحد"، وفق تعبيره.

واستدرك الهباش: "نريد أمرًا واحدًا، وحدة وطنية حقيقية وتمكينًا حقيقيًا للحكومة"، موضحًا أن المطلوب من حماس وطنيا وسياسيا وأخلاقيا وشعبيا ودينيًا هو وحدة وطنية حقيقية وتمكيناً حقيقياً للحكومة.

وأكمل: "المطلوب أن يسلموا مقاليد الأمور في قطاع غزة كاملة من الألف إلى الياء لحكومة دولة فلسطين الشرعية؛ كي تطلع بمؤسسات الدولة كافة وأولها أمن الناس؛ لأن هذا واجب علينا".

وشدد على أن لن يتم القبول بتعددية السلطة والسلاح وأجهزة الأمن وتضاربها، متابعًا : "نريد نظام وقانون وسلاح واحد، ودولة واحدة لشعب واحد".

وأردف قائلا: "إما أن نتحمل نحن المسؤولية كاملة عن كل شيء،او تتحمل حماس التي انقلبت على الشرعية المسؤولية كاملة عن أي تداعيات أو نتائج من وراء افشال المصالحة والعمل على إفشال الجهود المصرية المشكورة التي بذلتها على مدى اكثر من عشر سنوات".

فيديو: جانب من خطبة محمود الهباش
 

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