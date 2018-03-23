شؤون فلسطينية

صحيفة: مصر شاركت في تحقيقات استهداف موكب الحمد الله

صحيفة: مصر شاركت في تحقيقات استهداف موكب الحمد الله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (العربي الجديد)، إن أجهزة أمن مصرية شاركت في التحقيقات الخاصة باستهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر أمنية في قطاع غزة لم تسمها، أن الجانب المصري لمس بشكل كبير تعاون الأجهزة الأمنية في غزة وحركة حماس، وحرصهما على التوصل إلى الجناة الحقيقيين، رافضةً اتهام أي طرف قبل الإعلان الوشيك عن نتائج التحقيقات، والتي تحمل مفاجآت.

وأضافت الصحيفة، وفق مصادرها، أن القاهرة تؤدي دوراً كبيراً، عبر محققين وتقنيات فنية مصرية، في التحقيقات التي تُجرى في قطاع غزة، للتوصل للجناة وسد الذرائع أمام محاولات إفشال المصالحة الداخلية التي ترعاها مصر.

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