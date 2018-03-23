جمعة الغضب الـ16.. إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بكافة محافظات الوطن

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، في جمعة الغضب السادسة عشر، وذلك خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في كافة محافظات الوطن.وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة إصابة تسعة مواطنين بجراح مختلفة بينهم إصابة خطيرة، خلال مواجهات مع الاحتلال على الحدود الشرقية للقطاع.وأوضحت الوزارة، أن مواطناً أصيب بجراح خطيرة شمال بيت حانون، وثلاث إصابات متوسطة قرب ناحل عوز شرق غزة، واصابة واحدة متوسطة شرق خانيونس، إضافة لأربع إصابات متوسطة في القدم شرق البريج.أما في رام الله، اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة عقب مسيرة وصلت الى حاجز "بيت ايل" العسكري، اصيب خلالها العشرات بالاختناق.كما أصيب اربعة مواطنين بالرصاص الحي، وآخران باعيرة "مطاطية" واعتقل فتى، خلال قمع قوات الاحتلال، لمسيرة قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، المنددة بقرار الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي القرية لصالح شق طريق استيطاني.وفي بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع شرق محافظة بيت لحم، اليوم الجمعة.وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، إن مواجهات اندلعت في محيط البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، في أعقاب خروج مجموعة من الشبان تعبيرا عن غضبهم على القرارت الأميركية الأخيرة، أطلق خلالها الجنود الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بالاختناق، حيث عولجوا ميدانيا.وأصيب خمسة مواطنين ومصور تلفزيون فلسطين وطفل، بجروح متفاوتة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمنددة بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بالقدس واللاجئين، اليوم الجمعة.وقال منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ما أدى لإصابة خمسة شبان، ومصور فضائية فلسطين محمد عناية وطفل في الأطراف، بينما نقل اثنان منهم إلى مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية.هذا واندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان في مناطق باب الزاوية بالخليل اصيب خلالها العشرات بالاختناق.