فيديو: باللغة العبرية.. سعودي يبعث رسالة طمئنة للإسرائيليين

فيديو: رسالة الشاب السعودي باللغة العبرية

رام الله - دنيا الوطنناقلت وسائل الاعلام العبرية، مقطعاً مصوراً للشاب السعودي لؤي الشريف، يتحدث فيه اللغة العبرية بطلاقة، يخاطب فيها الإسرائيليين لطمأنتهم بعد حديث محمد بن سلمان عن المساعي السعودية لانتاج قنبلة نووية رداً على تطوير أسلحة نووية من قبل ايران.واستغلت وسائل الاعلام العبرية الشريط للترويج للتطبيع الاسرائيلي السعودي، حيث قال الشاب السعودي، إن "السعودية لا تطمح لتوسيع نفوذها أو للتوسع الجغرافي والسيطرة على أراضي اضافية في المنطقة بعكس دول أخرى في المنطقة".وأشار الى أن" السعودية لا تطمح بالتهديد على جيرانها في المنطقة"، معتبراً أنه "فقط ايران من يقوم بذلك".ودعا الشاب السعودي الذي يعرف كخبير باللغات القديمة الاسرائيليين لقراءة الأخبار بشكل موسع ودقيق، داعيا لرفض التحريض من قبل وسائل الاعلام العبرية ضد المملكة العربية السعودية.