إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقهما تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي، و6 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و14 إصابة بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، إضافة لإصابة بحروق، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.