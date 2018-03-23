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الحوثيون يعلنون استهداف معسكر للجيش السعودي بصاروخ باليستي

الحوثيون يعلنون استهداف معسكر للجيش السعودي بصاروخ باليستي
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت جماعة انصار الله الحوثية، اليوم الجمعة، اطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش السعودي جنوبي المملكة.

وأكد مصدر لدى جماعة أنصار الله الحوثية لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ)، أن القوة الصاروخية (الموالية لهم) أطلقت صاروخا باليستيا من نوع (بدر 1) على معسكر القوات الخاصة بجيزان.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "أن الصاروخ أصاب هدفه بدقه" دون أن يشير إلى الخسائر التي خلفها القصف الصاروخي.

وتابع "اطلاق الصواريخ يأتي رداً على جرائم العدوان (قوات التحالف العربي) على المدنيين في اليمن للعام الثالث على التوالي".

ولم يصدر الجيش السعودي اي تعليق على هذا القصف الصاروخي حتى الان.

ويعلن الحوثيون بشكل مستمر استهداف تجمعات ومواقع عسكرية للجيش السعودي في المناطق الحدودية مع اليمن، ويعلن السعوديون تصديهم لها.

ومنذ 26 آذار (مارس) عام 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، استجابة لطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعية بلاده.

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