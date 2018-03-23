دنيا الوطن تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غد السبت





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني كشف المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غد السبت.ودعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق إلى التواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس؛ من أجل تسهيل توجههم نحو معبر رفح.ونوّهت الوزارة إلى أن أولوية السفر غداً للحافلات المُرجعة من كشف اليوم الجمعة، ومن ثم كشف يوم غد السبت.