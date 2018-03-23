اعتقال فتى وإصابات بالاختناق في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطناعتقل جنود الاحتلال مساء اليوم الجمعة، فتىً، فيما أصيب العشرات بالاختناق إثر المواجهات مع جنود الاحتلال على المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية.وقالت مصادر محلية إنّ نحو 30 إصابة بالاختناق جرى نقل بعضها إلى المستشفى حسب مركز الطوارئ والإسعاف.وإثر المواجهات، جرى إيقاف مباراة نادي سلفيت ونادي الزاوية على ملعب قلقيلية بسبب كثافة قنابل الغاز، التي وصلت أمام حديقة الحيوانات الوطنية في قلقيلية.