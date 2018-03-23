مجدلاني رواتب اسر الشهداء والاسرى غير خاضعة للابتزاز الامريكي

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ، أن رواتب اسر الشهداء والاسرى غير خاضعة للابتزاز السياسي الأمريكي ، وأن القيادة الفلسطينية تولي اهمية خاصة لهذا الملف ، فهؤلاء اسرى حرية وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال .وتابع د. مجدلاني إن مصادقة الكونغرس الأمريكي اليوم الجمعة على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات الأسرى والشهداء،وتحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن، التي قد تصل الى 300 مليون دولار،استمرار للسياسة الامريكية ضد القيادة والشعب الفلسطيني ، وعلى ادارة ترامب أن تفهم جيدا أن الشعب الفلسطيني لا يشترى بالمال السياسي ، فهو صاحب قضية وطنية دفع من اجلها الالاف من الشهداء والاسرى .وأشار د. مجدلاني أن حكومة الاحتلال ومن أموال الضرائب الامريكية تدفع ملايين الدولارات للقتلة من المستوطنين وجنود الاحتلال ، وتخصص رواتب لاسرهم ، ويقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم حكومة الاحتلال وادارة ترامب شريكتها بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه.وقال د. مجدلاني الادارة الامريكية تفتح ملفات سابقة تم طرحها ورفضت ، ولم تقدم اي جديد سياسي ، بل تتبنى مطالب حكومة نتنياهو وتعمل على ترجمتها على ارض الواقع ، مشيرا الشعب الفلسطيني الان يواجه احتلال مشترك امريكي اسرائيلي ، ولكنه لن يتنازل عن اية ملف وطني ولن يستجيب للشروط الامريكية .ودعا د.مجدلاني دول الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين للانخراط اكثر في الملف الفلسطيني ، وسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لانقاذ حل الدولتين .