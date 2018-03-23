شؤون فلسطينية

وزير الخارجية الألماني يبدأ زيارة للمنطقة الأحد المقبل

وزير الخارجية الألماني يبدأ زيارة للمنطقة الأحد المقبل
رام الله - دنيا الوطن
يبدأ وزير الخارجية الألماني الجديد، هايكو ماس، زيارة لإسرائيل والمناطق الفلسطينية خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، في برلين إن ماس سيلتقي الرئيس محمود عباس، وسيزور النصب التذكاري للهولوكوست في القدس.

وبحسب البيانات، فإنه من المخطط أن يجري ماس محادثات سياسة مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو

وذكرت المتحدثة أن المحادثات ستدور حول قضايا ثنائية وأخرى إقليمية ومشروعات متعلقة بالمجتمع المدني.

وكان ماس أعلن في خطابه، الذي ألقاه عقب توليه مهام منصبه الأسبوع الماضي، عزمه أنه يولي أهمية خاصة في عمله لتحسين العلاقات الألمانية-الإسرائيلية التي توترت للغاية مؤخرًا، مبررًا إعطاءه الأولوية لذلك بمساره السياسي، حيث قال: "لقد التحقت بالمسار السياسي بسبب (معسكر الاعتقالات النازي) أوشفيتس".

يذكر أن العلاقات الألمانية-الإسرائيلية متوترة منذ مطلع عام 2017، حيث أرجأت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في ذلك الحين مشاورات حكومية مع إسرائيل إلى أجل غير مسمى بسبب الاستياء على ما يبدو من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبعد ذلك بفترة قصيرة، ألغى نتنياهو اجتماعًا مع وزير الخارجية الألماني في ذلك الحين زيجمار جابريل في إسرائيل، بسبب لقاء الأخير منظمات ناقدة للحكومة الإسرائيلية. وتم تسوية هذا الخلاف في كانون ثان/يناير الماضي خلال زيارة أخرى قام بها جابريل لإسرائيل.

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