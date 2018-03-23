شؤون فلسطينية

الأونروا تُطالب اسرائيل بدفع تعويضات بدل قصف مدارسها في غزة

الأونروا تُطالب اسرائيل بدفع تعويضات بدل قصف مدارسها في غزة
قصف مدارس تابعة لوكالة الغوث في غزة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الأمانة العامة للأمم المتحدة "الأونروا", "إسرائيل"، دفع تعويضات على الأضرار التي تسببت بها، جراء قيام قواتها بقصف مدارس الأونروا خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف العام 2014.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، التي أوردت الخبر على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الجمعة، إن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة "داني دانون" رفض هذا الطلب، مدعيا أن "حماس استخدمت هذه المدارس لإطلاق الصواريخ".

وبحسب الصحيفة العبرية، أضاف السفير الإسرائيلي، "إسرائيل عملت على الدفاع عن مواطنيها، وعلى الأونروا مطالبة حماس بدفع التعويضات".

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